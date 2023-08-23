В Бурятии с начала года таможенники оформили багаж более 340 тыс пассажиров

Сотрудники Бурятской таможни за 7 месяцев нынешнего года в пунктах пропуска через государственную границу провели таможенный контроль багажа и ручной клади 343 тыс пассажиров, выявив более 700 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе таможни.Основной туристический поток приходится на пункт пропуска МАПП Кяхта. Через этот пункт пропуска россияне направляются в соседнюю Монголию, а граждане Монголии активно едут в Россию. В разгар летнего туристического сезона ежесуточно через МАПП Кяхта перемещается около 2000 физических лиц. Значительно вырастает в это время пассажиропоток и через пункты пропуска ЖДПП Наушки и ДАПП Монды.Нередко туристы нарушают таможенные правила при перемещении товара через таможенную границу, самые распространенные правонарушения – недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений, норм перемещения товара.По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светланы Синютиной, на текущий момент, по 30 сентября 2023 года включительно, действует повышенный беспошлинный порог для ввоза товаров для личного пользования. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму не выше 1000 евро общим весом не более 31 кг, при въезде воздушным транспортом - не выше 10000 евро, весом не более 50 кг. При превышении этих норм товар нужно задекларировать, оплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части такого превышения.При этом важно понимать, что ввозимые товары беспошлинны, если предназначены для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Если же товары ввозятся для коммерческих целей, то они облагаются пошлиной и подлежат обязательному декларированию. Кроме того, в отношении определенных товаров действуют запреты и ограничения (табачные изделия, алкоголь, культурные ценности, наркотические и сильнодействующие препараты и др.)Так как одним из частых нарушений со стороны граждан Монголии в пунктах пропуска региона деятельности Бурятской таможни является ввоз мяса и молочных продуктов, Светлана Синютина напомнила, что продукция животного происхождения может ввозиться только в готовом виде и в заводской упаковке. При этом Россельхознадзор может вводить запреты и ограничения на ввоз продукции растительного и животного происхождения из отдельных стран.Фото: Бурятская таможня