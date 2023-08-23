Общество 23.08.2023 в 17:35

«Водоканал» организует выездной офис для жителей левобережья Улан-Удэ

Такие меры необходимы из-за непростой паводковой ситуации в столице республики
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«Водоканал» организует выездной офис для жителей левобережья Улан-Удэ
В Улан-Удэ завтра, 24 августа, для удобства горожан специалисты «Водоканала» развернут мобильный офис по улице Кабанской (возле ТЦ «Абсолют»). Любой желающий сможет оперативно заключить договор на пользование услугами предприятия, в том числе получить электронный ключ от автоматических водоколонок, сообщили в пресс-службе предприятия.

А 25 августа мобильный офис будет работать в мкрн Сокол, 11.

«В основном практически все местные жители этого микрорайона уже являются нашими потребителями: у многих проведено централизованное водоснабжение, либо заключены договоры на пользование автоматическими водоколонками. Однако из-за нестабильной гидрологической обстановки вода из частных скважин может быть опасна для здоровья. Мы уже начали процедуру заключения договоров с жителями левобережья на пользование холодной водой из водоколонок. Мобильный офис позволит это сделать намного оперативнее», - говорит заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алена Азаревич.

В свою очередь, холодная вода, которую подает в дома и квартиры улан-удэнцев городской «Водоканал» проходит круглосуточный контроль и полностью соответствует всем требованиям СанПиН. Она абсолютно безопасна и полностью пригодна к употреблению.

«Стоимость кубометра воды составляет порядка 26,57 рублей, то есть 1 литр воды обходится нашим потребителям в 2,6 копейки. В среднем, ежемесячно горожане вносят оплату за пользование водоколонками, исходя из своих потребностей - обычно это не больше 150 рублей. При этом, полученный электронный ключ работает на всех городских автоматических водоколонках, вне зависимости от места проживания», - отмечает Алена Азаревич.

Для того, чтобы заключить договор на пользование водоколонками, потенциальный потребитель должен иметь при себе паспорт РФ.

Мобильный офис будет работать с 10:00 до 16:00.

Список адресов, где есть автоматические водоколонки и горожане смогут набрать чистую питьевую воду - на карточках.




Фото: ulan-ude-info.ru
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подтопление Левобережье Водоканал

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