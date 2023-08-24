На «Мемориале Победы» в Улан-Удэ появятся смотровая площадка, пруд и амфитеатр

Сегодня на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоялась презентация концепции благоустройства парка. Работы разделены на два этапа – первый пройдет в правой стороне парка в 2024 году, а второй – в левой в 2025 году.







Как сообщили в мэрии, концепцию разработала проектная мастерская «Атриум». Её главные «изюминки» – это смотровая площадка «Парящий мост», стела «Город трудовой доблести», пруд и амфитеатр.





- Проект предполагает использование существующего ландшафта, возведение новых элементов – таких как «Парящий мост» или амфитеатр. Также мы планируем оставить существующее озеленение и установить новые малые архитектурные формы – чтобы было удобно для всех возрастных групп, посещающих парк. По плану будет снесена рядом стоящая школа, на ее месте запроектирован как раз амфитеатр и административно-хозяйственное помещение, - рассказала главный архитектор проектной мастерской «Атриум» Ирина Ильина.





По проекту с правой стороны будет пруд, амфитеатр и ротонда, где можно будет проводить различные мероприятия. С левой стороны – смотровая площадка и стела «Город трудовой доблести», а также детская площадка. Рядом с парковкой будет предусмотрена зона для фуд-траков.





- Мы очень ответственно отнеслись к проекту благоустройства территории, понимаем, что это, в первую очередь, мемориальный комплекс, место памяти. Трепетно и скрупулёзно прорабатывали все предложения и решения – организовывали общественные обсуждения, рассматривали проект в рамках «Городских практик». Мы учли все предложения при разработке концепции, и у нас получился самый оптимальный вариант. На мой взгляд, это хороший проект, и после его реализации мы получим новую благоустроенную общественную территорию, которая станет точкой притяжения для горожан, - рассказала и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.





Фото: мэрия Улан-Удэ