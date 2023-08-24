В Улан-Удэ пройдет «День добра»

В эту субботу, 26 августа, в Улан-Удэ состоится акция "День добра". По словам организаторов, она проводится уже в 50-ый раз.- Приглашаем всех в субботу, 26 августа прийти на одну из точек и поддержать бездомных животных. Как всегда, мы будем рады любой помощи. Впереди холода и готовится к ним надо уже сейчас. Что можно принести указано на афише. Также своих хозяев будут ждать наши хвостики, - говорит зоозащитник Алексей Грант.