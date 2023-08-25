Глава Бурятии наградил военных врачей

24 августа глава Бурятии вручил госнаграды военным врачам Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, награды присуждены в знак благодарности от жителей республики за большую работу по спасению раненых бойцов из Бурятии.- Я рад вас приветствовать в нашей республике. Мы понимаем, что в Москву везут тех, у кого тяжелые ранения, и ваша помощь бесценна. Я хочу поклониться вам от всех жителей республики, - обратился к награждаемым врачам глава Бурятии.Медали за заслуги перед Республикой Бурятия вручили генерал-майору медицинской службы, доктору медицинских наук Денису Давыдову, доктору медицинских наук, полковнику медицинской службы Владимиру Чернецову и выпускнику медицинского факультета БГУ, кандидату медицинских наук Эдуарду Артемкину. Он возглавляет отделение эндоскопии госпиталя им. Бурденко.- Сегодняшняя ситуация показывает, насколько мы можем быть вместе и можем взаимодействовать. Ощущение дома, родных, близких, ощущение быть неброшенным для бойца – это самое важное для желания выздороветь. Когда они не верят нам, не верят себе, приходит на помощь дом. И вы таким домом «вкатываетесь» в наш госпиталь - вы помогаете нам получать их доверие. Ваша республика входит в тройку самых активных участников работы с ранеными, и это очень отрадно, - отметил Денис Давыдов.Доктора также предложили помощь Бурятии в части рекомендаций по использованию отечественных разработок в лечении в условиях импортозамещения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии