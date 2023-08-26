Глава Бурятии и лидер ЛДПР обсудили поправки в закон об охране Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель ЛДПР, руководитель фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий провели рабочую встречу в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Обсудили с Леонидом Эдуардовичем поправки в закон об охране озера Байкал. Он рассказал, что сейчас идет активная работа над поправками в комитетах Госдумы, чтобы уже на ближайшей сессии в сентябре вынести их на рассмотрение», - сообщил Алексей Цыденов.Фракция ЛДПР планирует подготовить поправки к закону «Об охране озера Байкал» в ближайшее время«Не так давно мы приняли очень жесткие природоохранные нормы, потому что искренне хотели сберечь этот грандиозный пресный водоем для будущих поколений, а в итоге создали невыносимые и даже опасные условия для нынешнего поколения жителей Прибайкалья. А это чревато тем, что в итоге пострадает и само озеро. Уверен, что уже в ближайшую осеннюю сессию Госдумы мы сможем разработать и принять компромиссные поправки, которые сохранят законодательный «щит» Байкала, но успокоят тысячи местных жителей», - заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с Алексеем Цыденовым.Одной из компенсационных мер может стать кратное увеличение лесопосадок в природоохранной зоне Байкала. За счет этого можно будет избавиться от лишних деревьев там, где нужнопроложить новые электрокабели, сделать водопровод, и в целом - более рационально распоряжаться лесными ресурсами.Леонид Слуцкий подчеркнул, поводом для этой законотворческой работы стали обращения жителей Бурятии и Иркутской области, которые пожаловались на ситуацию в населенных пунктах вдоль берега Байкала.Делегация депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в рамках большого тура по регионам России с 25 августа работала в Бурятии. Здесь депутаты провели встречу с местными общественниками, представителями власти и посетили ключевые предприятия региона. Кроме того, лидер ЛДПР провел встречу с главой Буддийской традиционной Сангхи России Дамбой Аюшеевым, а также посетил открытие выставки картин почетного члена ЛДПР Виктора Бута «Берег мой тонкой линией», сообщила пресс-служба ЛДПР.Фото: egov-buryatia.ru