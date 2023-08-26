Общество 26.08.2023 в 11:02

В Улан-Удэ горел магазин

Загорание потушено за 10 минут, пострадавших нет
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горел магазин
Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступила информация о задымлении в многоквартирном жилом доме по улице Жердева. На момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.

Спустя 10 минут пожар был ликвидирован на  площади 3 кв метра, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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ЗУРХАЙ
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