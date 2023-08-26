В Улан-Удэ горел магазин

Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступила информация о задымлении в многоквартирном жилом доме по улице Жердева. На момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.Спустя 10 минут пожар был ликвидирован на площади 3 кв метра, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.Фото: ГУ МЧС по Бурятии