Общество 26.08.2023 в 11:02
В Улан-Удэ горел магазин
Загорание потушено за 10 минут, пострадавших нет
Текст: Номер один
Минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступила информация о задымлении в многоквартирном жилом доме по улице Жердева. На момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.
Спустя 10 минут пожар был ликвидирован на площади 3 кв метра, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Спустя 10 минут пожар был ликвидирован на площади 3 кв метра, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии