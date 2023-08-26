Все избирательные участки Улан-Удэ пожаробезопасны

В Улан-Удэ в течение двух недель с 14 августа инспекторы государственного пожарного надзора принимали участие в проверках участков для голосования, проводимых органами прокуратуры. Проверялись все объекты, где размещены избирательные участки в столице республики, сообщили в региональном главке МЧС.Сотрудниками МЧС России проверялось наличие и исправность первичных средств пожаротушения, отсутствие загромождения на путях следования в случае необходимости проведения эвакуации, знание персоналом действий при возникновении пожара, работоспособность автоматической пожарной сигнализации. В ходе проверок была проведена профилактическая работа.По результатам проверок все 162 избирательных участка Улан-Удэ допущены к работе 10 сентября. Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности в единый день голосования на указанных объектах будет организовано дежурство сотрудников МЧС России и специальной пожарной техники.Фото: Главное управление МЧС по Бурятии