Общество 26.08.2023 в 14:40

Все избирательные участки Улан-Удэ пожаробезопасны

В день голосования на них  будут дежурить сотрудники МЧС России и специальная пожарная техника
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Текст: Номер один
Все избирательные участки Улан-Удэ пожаробезопасны
В Улан-Удэ в течение двух недель с 14 августа инспекторы государственного пожарного надзора принимали участие в проверках участков для голосования, проводимых органами прокуратуры. Проверялись все объекты, где размещены избирательные участки в столице республики, сообщили в региональном главке МЧС.

Сотрудниками МЧС России проверялось наличие и исправность первичных средств пожаротушения, отсутствие загромождения на путях следования в случае необходимости проведения эвакуации, знание персоналом действий при возникновении пожара, работоспособность автоматической пожарной сигнализации. В ходе проверок была проведена профилактическая работа.

По результатам проверок все 162 избирательных участка Улан-Удэ допущены к работе 10 сентября. Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности в единый день голосования на указанных объектах будет организовано дежурство сотрудников МЧС России и специальной пожарной техники.

Фото: Главное управление МЧС по Бурятии
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