Общество 26.08.2023 в 19:58

Жительница Улан-Удэ нанесла сожителю всего один удар ножом

Этого хватило для того, чтобы мужчина впал в кому и испытал клиническую смерть, чудом выжив
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ нанесла сожителю всего один удар ножом
В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 33-летней местной жительнице, признанной виновной в «покушение на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 февраля нынешнего года женщина с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Ключевской в Улан-Удэ. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла семейная ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла им один удар в грудь сожителя, причинив ему повреждения, сопровождавшиеся комой, клинической смертью и другими опасными для жизни последствиями. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременной госпитализации и оказанной врачебной помощи.    

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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