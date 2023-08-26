Жительница Улан-Удэ нанесла сожителю всего один удар ножом

В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 33-летней местной жительнице, признанной виновной в «покушение на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что вечером 8 февраля нынешнего года женщина с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Ключевской в Улан-Удэ. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла семейная ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла им один удар в грудь сожителя, причинив ему повреждения, сопровождавшиеся комой, клинической смертью и другими опасными для жизни последствиями. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременной госпитализации и оказанной врачебной помощи.Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: buryatia.sledcom.ru