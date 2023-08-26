Фермерские фестивали «СВОЁ» стартовали в Бурятии

Череда фермерских фестивалей «СВОЁ» стартовала в Бурятии. Первый праздник прошел сегодня на Центральной площади села Кабанск. Свою продукцию представили не только местные жители, но и предприниматели из Заиграевского и Прибайкальского районов, сообщили в правительстве республики.Это более 30 фермеров, личные подсобные хозяйства, а также члены территориальных общественных самоуправлений. В брендированных павильонах можно было приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, продукты пчеловодства, свежие овощи и ягоды, консервацию, саженцы, сувениры и многое другое.Гостей и участников ярмарки приветствовал глава Бурятии.«Очень приятно находиться на фестивале «Своё», где столько всего вкусного и натурального. Кабанский район один из самых развитых в области сельского хозяйства. Тут всё есть: и мясо, и молоко, зерновые и овощи растут, рыба есть во всех видах. Я хотел бы сказать спасибо Россельхозбанку за то, что он такую ярмарку организовывает в Улан-Удэ, и сегодня впервые - в Кабанском районе. Такие ярмарки нужны, чтобы у фермеров и личных подсобных хозяйств была возможность распродать свою продукцию, а всем нам – купить самые свежие и вкусные продукты по доступной цене. Уважаемые земляки, пусть у нас будет богатая, щедрая земля, чтобы на ней хорошо жилось. Всем щедрых урожаев и хорошей зимовки с разнообразными запасами!» - сказал Алексей Цыденов.В рамках фермерского праздника в Кабанске прошел концерт и театрализованное шоу с участием творческих коллективов района, мастер-классы, работали зоны ремесленников.Фермеры всех районов республики традиционно участвуют в конкурсе «Бренды Бурятии» и презентуют в рамках фестиваля «СВОЁ» лучшие товары. Первый этап проводился в онлайн-формате, лучшие бренды выбирают жители в ходе интернет-голосования. Районы республики представили 28 наименований. Кабанский район представляет бренд «Посольский рыбный пирог» и «Фермерские копчености Константина Романова». Лидеры голосования презентуют свои бренды на главной сцене фестиваля в Улан-Удэ, там определят победителя.Следующий фестиваль «СВОЁ» пройдет в Селенгинском районе 2 сентября. Завершится череда ярмарок масштабным мероприятием на площади Советов в Улан-Удэ 8-9 сентября. В нем примут участие все районы республики и творческие коллективы.Впервые фестиваль «СВОЁ» был проведен в 2021 году на площади Советов по инициативе главы Бурятии для широкого продвижения местных брендов. Фестиваль получил множество положительных отзывов и было решено сделать его ежегодным. «Россельхозбанк» поддержал инициативу правительства Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru