Общество 28.08.2023 в 12:28

Осеннего наводнения в Улан-Удэ, скорее всего, не будет

В связи со спадом рек уровень воды в них измеряют раз в сутки
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Осеннего наводнения в Улан-Удэ, скорее всего, не будет
В этом сезоне вряд ли повторится ситуация 2021 года, когда были две волны подтопления в августе и сентябре. На этот раз две волны размерами поскромнее были в июле и августе. Пока в мэрии Улан-Удэ не ждут сентябрьского потопа. Но с оговоркой, что все зависит от погоды на юге республики, в Забайкальском крае и Монголии.

С субботы уровень Селенги в городе динамично падает. Река уже ушла с ранее затопленной поймы. Всего в этом сезоне было подтоплено 53 участка. Здания тоже подтапливало. Так, в цоколе школы №44 до сих пор стоит вода слоем в 37 см, подтоплен торговый центр «Форум» и некоторые многоквартирные дома Улан-Удэ.

В мэрии отмечают, что на этих точках вода уйдет, когда Селенга снизится до 170 см. Ориентировочно, это произойдет в конце недели.

Этим летом горожане жаловались, что в их частных домах стали обваливаться неукрепленные стены погребов, подвалов и появлялась опасность для фундаментов домов. В мэрии рекомендуют засыпать такие подвалы или провести укрепление стен.

По мере нормализации обстановки власти прекратят подвоз воды в отдельные СНТ, которые страдали от подтопления.

Что касается проекта по укреплению берега Степной протоки, недавно туда был сделан выезд, идет подготовка к разработке проекта.

Фото: «Номер один»
Теги
река

Все новости

Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
29.08.2023 в 17:39
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
29.08.2023 в 17:25
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
29.08.2023 в 16:48
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
29.08.2023 в 15:16
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
29.08.2023 в 15:08
Прокуратура Бурятии взыскала с бизнесмена 335 млн рублей
29.08.2023 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
Сейчас  41% россиян считают темпы инфляции высокими, каждый третий — умеренными
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
Далеко не каждая пропажа людей заканчивается криминальной сводкой
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
Основные условия
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
Она позволит прогнозировать состав тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по составу
29.08.2023 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru