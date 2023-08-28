Осеннего наводнения в Улан-Удэ, скорее всего, не будет

В этом сезоне вряд ли повторится ситуация 2021 года, когда были две волны подтопления в августе и сентябре. На этот раз две волны размерами поскромнее были в июле и августе. Пока в мэрии Улан-Удэ не ждут сентябрьского потопа. Но с оговоркой, что все зависит от погоды на юге республики, в Забайкальском крае и Монголии.С субботы уровень Селенги в городе динамично падает. Река уже ушла с ранее затопленной поймы. Всего в этом сезоне было подтоплено 53 участка. Здания тоже подтапливало. Так, в цоколе школы №44 до сих пор стоит вода слоем в 37 см, подтоплен торговый центр «Форум» и некоторые многоквартирные дома Улан-Удэ.В мэрии отмечают, что на этих точках вода уйдет, когда Селенга снизится до 170 см. Ориентировочно, это произойдет в конце недели.Этим летом горожане жаловались, что в их частных домах стали обваливаться неукрепленные стены погребов, подвалов и появлялась опасность для фундаментов домов. В мэрии рекомендуют засыпать такие подвалы или провести укрепление стен.По мере нормализации обстановки власти прекратят подвоз воды в отдельные СНТ, которые страдали от подтопления.Что касается проекта по укреплению берега Степной протоки, недавно туда был сделан выезд, идет подготовка к разработке проекта.Фото: «Номер один»