Власти Улан-Удэ напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

В Улан-Удэ в День знаний 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, напомнили сегодня в мэрии города.По закону, в Бурятии не допускается розничная продажа алкоголя с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.Размеры штрафов за нарушение этих требований составляют:– для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;– для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.Фото: «Номер один»