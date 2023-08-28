Общество 28.08.2023 в 15:04
Власти Улан-Удэ напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября
Горячительные напитки можно будет купить только в точках общепита
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в День знаний 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, напомнили сегодня в мэрии города.
По закону, в Бурятии не допускается розничная продажа алкоголя с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Размеры штрафов за нарушение этих требований составляют:
– для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
– для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Фото: «Номер один»
По закону, в Бурятии не допускается розничная продажа алкоголя с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Размеры штрафов за нарушение этих требований составляют:
– для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
– для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Фото: «Номер один»
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