В Улан-Удэ маршрут №3К продлили до Центра восточной медицины

С графиком движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.









Маршрут №3К с 30 августа будет продлен с микрорайона Восточный до Центра восточной медицины. Как сообщили в мэрии города, в связи с открытием филиала городской поликлиники №6 в Зеленхозе такая просьба поступила от жителей Верхней Березовки. Ранее автобусы по этому маршруту ходили с Восточного до Стрелки.Как отметили в мэрии, маршрут №3К ходит только в будние дни и входит в систему пересадочного тарифа.Фото: «Номер один»