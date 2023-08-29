Общество 29.08.2023 в 15:08
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
Оно расположено на берегу Байкала и является центром турзоны «Байкальская гавань»
Текст: Номер один
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту размещения в селе Турка несанкционированной свалки. В результате установлено, что муниципальное предприятие несанкционированно складировало твердые коммунальные отходы на земельном участке, который не предназначен для этих целей.
Эти обстоятельства явились основанием для судебного понуждения. Решением Прибайкальского районного суда еще 5 октября 2022 года были удовлетворены исковые требования межрайонного природоохранного прокурора о ликвидации несанкционированной свалки. При этом, с целью устранения нарушений природоохранного законодательства Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором была скоординирована деятельность уполномоченных органов власти, местного самоуправления, сообщили в надзорном органе.
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры о необходимости неукоснительного соблюдения требования действующего законодательства, ежедневному контролю за исполнением судебного решения, территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – берега озера Байкал очищена, несанкционированная свалка полностью ликвидирована.
Как сообщал «Номер один», в декабре 2019 года директор МУП «Туркинское» в качестве подрядчика взял на себя обязанности по ликвидации несанкционированной свалки в лесу на окраине Турки. Он должен был вывезти оттуда на действующий полигон 37 тысяч кубометров мусора.
«В действительности со свалки было вывезено около 15 тысяч кубометров мусора. Однако директор путем подделки ряда документов представил заказчику отчеты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тысячи кубометров отходов. На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислили 20 млн рублей, из которых почти 12 млн были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению», - рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Суд признал директора виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 12 млн. рублей.
Фото: epp.genproc.gov.ru
Эти обстоятельства явились основанием для судебного понуждения. Решением Прибайкальского районного суда еще 5 октября 2022 года были удовлетворены исковые требования межрайонного природоохранного прокурора о ликвидации несанкционированной свалки. При этом, с целью устранения нарушений природоохранного законодательства Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором была скоординирована деятельность уполномоченных органов власти, местного самоуправления, сообщили в надзорном органе.
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры о необходимости неукоснительного соблюдения требования действующего законодательства, ежедневному контролю за исполнением судебного решения, территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – берега озера Байкал очищена, несанкционированная свалка полностью ликвидирована.
Как сообщал «Номер один», в декабре 2019 года директор МУП «Туркинское» в качестве подрядчика взял на себя обязанности по ликвидации несанкционированной свалки в лесу на окраине Турки. Он должен был вывезти оттуда на действующий полигон 37 тысяч кубометров мусора.
«В действительности со свалки было вывезено около 15 тысяч кубометров мусора. Однако директор путем подделки ряда документов представил заказчику отчеты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тысячи кубометров отходов. На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислили 20 млн рублей, из которых почти 12 млн были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению», - рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Суд признал директора виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 12 млн. рублей.
Фото: epp.genproc.gov.ru
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