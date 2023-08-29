Общество 29.08.2023 в 15:08

В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка

Оно расположено на берегу Байкала и является центром турзоны «Байкальская гавань»
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту размещения в селе Турка несанкционированной свалки. В результате установлено, что муниципальное предприятие несанкционированно складировало твердые коммунальные отходы на земельном участке, который не предназначен для этих целей.

Эти обстоятельства явились основанием для судебного понуждения. Решением Прибайкальского районного суда еще 5 октября 2022 года были удовлетворены исковые требования межрайонного природоохранного прокурора о ликвидации несанкционированной свалки. При этом, с целью устранения нарушений природоохранного законодательства Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором была скоординирована деятельность уполномоченных органов власти, местного самоуправления, сообщили в надзорном органе.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры о необходимости неукоснительного соблюдения требования действующего законодательства, ежедневному контролю за исполнением судебного решения, территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – берега озера Байкал очищена, несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

Как сообщал «Номер один», в декабре 2019 года директор МУП «Туркинское» в качестве подрядчика взял на себя обязанности по ликвидации несанкционированной свалки в лесу на окраине Турки. Он должен был вывезти оттуда на действующий полигон 37 тысяч кубометров мусора.

«В действительности со свалки было вывезено около 15 тысяч кубометров мусора. Однако директор путем подделки ряда документов представил заказчику отчеты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тысячи кубометров отходов. На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислили 20 млн рублей, из которых почти 12 млн были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению», - рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Суд признал директора виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 12 млн. рублей.


Фото: epp.genproc.gov.ru
Теги
экология свалка ликвидация

Все новости

Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
29.08.2023 в 17:39
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
29.08.2023 в 17:25
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
29.08.2023 в 16:48
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
29.08.2023 в 15:16
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
29.08.2023 в 15:08
Прокуратура Бурятии взыскала с бизнесмена 335 млн рублей
29.08.2023 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
Сейчас  41% россиян считают темпы инфляции высокими, каждый третий — умеренными
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
Далеко не каждая пропажа людей заканчивается криминальной сводкой
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
Основные условия
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
Она позволит прогнозировать состав тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по составу
29.08.2023 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru