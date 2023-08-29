Общество 29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
Расчетная продолжительность поливочного сезона в этом году составила 124 дня
Текст: Номер один
В Улан-Удэ начались работы по подготовке к отключению летнего водопровода. Специалисты проводят инспекцию всех участков, которые в ближайшее время будут законсервированы на зимний период, сообщили в МУП «Водоканал».
Расчетная продолжительность поливочного сезона в этом году составила 124 дня. Ежегодно летний водопровод начинает свою работу с 15 мая.
«Отключенный с наступлением осени водопровод начнет свою работу с приходом весны. Для того, чтобы в будущем не возникло проблем, когда у дачников начнутся посадки на огородах, рекомендуем слить остатки воды из системы заранее, чтобы она не успела замерзнуть в трубопроводе с наступлением минусовых температур», - говорит ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал» Екатерина Зеленина.
Также горожанам рекомендуют заранее проверить на своих участках состояние труб водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при последующем подключении воды.
В этом году к летнему водопроводу было подключено около 1400 лицевых счетов, это примерно - 12 тыс абонентов.
Фото: ulan-ude-info.ru
Расчетная продолжительность поливочного сезона в этом году составила 124 дня. Ежегодно летний водопровод начинает свою работу с 15 мая.
«Отключенный с наступлением осени водопровод начнет свою работу с приходом весны. Для того, чтобы в будущем не возникло проблем, когда у дачников начнутся посадки на огородах, рекомендуем слить остатки воды из системы заранее, чтобы она не успела замерзнуть в трубопроводе с наступлением минусовых температур», - говорит ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал» Екатерина Зеленина.
Также горожанам рекомендуют заранее проверить на своих участках состояние труб водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при последующем подключении воды.
В этом году к летнему водопроводу было подключено около 1400 лицевых счетов, это примерно - 12 тыс абонентов.
Фото: ulan-ude-info.ru
ТегиЖКХ лето водопровод отключение