В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод

В Улан-Удэ начались работы по подготовке к отключению летнего водопровода. Специалисты проводят инспекцию всех участков, которые в ближайшее время будут законсервированы на зимний период, сообщили в МУП «Водоканал».Расчетная продолжительность поливочного сезона в этом году составила 124 дня. Ежегодно летний водопровод начинает свою работу с 15 мая.«Отключенный с наступлением осени водопровод начнет свою работу с приходом весны. Для того, чтобы в будущем не возникло проблем, когда у дачников начнутся посадки на огородах, рекомендуем слить остатки воды из системы заранее, чтобы она не успела замерзнуть в трубопроводе с наступлением минусовых температур», - говорит ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал» Екатерина Зеленина.Также горожанам рекомендуют заранее проверить на своих участках состояние труб водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при последующем подключении воды.В этом году к летнему водопроводу было подключено около 1400 лицевых счетов, это примерно - 12 тыс абонентов.Фото: ulan-ude-info.ru