В Бурятии участковый помог семье выбраться из грязи

Вечером 27 августа в дежурную часть полиции Бичурского района поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от села Окино-Ключи в грязи застрял автомобиль с 42-летним местным жителем, его супругой и 5-летним ребенком. Для оказания помощи на место происшествия незамедлительно выехал участковый Игорь Паньков.«При помощи троса и служебного автомобиля сотруднику удалось вытянуть увязшую в грязи машину. Её водитель пояснил, что они семьей заехали в лес недалеко от села Окино-Ключи, чтобы собрать грибы, после чего застряли в луже. Самостоятельно выбраться у них не получилось», - рассказали в МВД Бурятии.Супруги поблагодарили полицейского за отзывчивость и профессионализм.Фото: МВД Бурятии