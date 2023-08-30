Общество 30.08.2023 в 16:09
Движение по улице Трубачеева в Улан-Удэ откроют уже завтра
Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты»
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в ночь с 30 на 31 августа на пересечении улиц Трубачеева - Сахьяновой планируется убрать бетонные блоки.
«Завтра утром движение по ул. Трубачеева и Сахьяновой (остановка «Управление трамвая») будет открыто. Маршруты №№ 17, 77, 82, 134, 135 возобновят движение по ул. Трубачеева», - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Отметим, ранее Минтранс Бурятии сообщал, что движение по улице откроют 1 сентября.
На сегодня на ул. Трубачеева уже уложен асфальт, установлены все дорожные знаки и светофоры. На данный момент проводятся работы по разметке проезжей части и уборке территории от строительного мусора.
Фото: Минтранс Бурятии
«Завтра утром движение по ул. Трубачеева и Сахьяновой (остановка «Управление трамвая») будет открыто. Маршруты №№ 17, 77, 82, 134, 135 возобновят движение по ул. Трубачеева», - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Отметим, ранее Минтранс Бурятии сообщал, что движение по улице откроют 1 сентября.
На сегодня на ул. Трубачеева уже уложен асфальт, установлены все дорожные знаки и светофоры. На данный момент проводятся работы по разметке проезжей части и уборке территории от строительного мусора.
Фото: Минтранс Бурятии
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