Движение по улице Трубачеева в Улан-Удэ откроют уже завтра

В Улан-Удэ в ночь с 30 на 31 августа на пересечении улиц Трубачеева - Сахьяновой планируется убрать бетонные блоки.«Завтра утром движение по ул. Трубачеева и Сахьяновой (остановка «Управление трамвая») будет открыто. Маршруты №№ 17, 77, 82, 134, 135 возобновят движение по ул. Трубачеева», - сообщили в МУП «Городские маршруты».Отметим, ранее Минтранс Бурятии сообщал, что движение по улице откроют 1 сентября.На сегодня на ул. Трубачеева уже уложен асфальт, установлены все дорожные знаки и светофоры. На данный момент проводятся работы по разметке проезжей части и уборке территории от строительного мусора.Фото: Минтранс Бурятии