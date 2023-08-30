Общество 30.08.2023 в 16:29

В Улан-Удэ 9-летний ребенок едва не погиб, ожидая согласия на операцию от мамы и папы

Врачам пришлось обращаться в суд, чтобы спасти школьника
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 9-летний ребенок едва не погиб, ожидая согласия на операцию от мамы и папы

Вопиющий случай произошел на днях в Детской республиканской клинической больнице. Все случилось 28 августа. Вечером, в 7 часов, в больницу поступил 9-летний ребенок с температурой, болями в животе – медики заподозрили острый аппендицит. Мальчику провели комплекс необходимых исследований и госпитализировали вместе с мамой. Затем ребенка осмотрел дежурный врач-хирург.

«Динамика состояния не вызывала сомнений - выставлен клинический диагноз «острый аппендицит», который являлся показанием для экстренного оперативного лечения. Несмотря на ухудшающееся самочувствие ребенка, мать отказывалась подписывать согласие на медицинское, оперативное вмешательство и анестезиологическое пособие своему сыну, ссылаясь на возможную аллергическую реакцию», 

- рассказали в ДРКБ.
Врачи разъяснили, что операция будет проведена малотравматичным лапароскопическим методом, который позволит избежать возможные осложнения. Но мать была непреклонна.

Той же ночью, чтобы оценить состояние ребенка, собрали целую делегацию медиков, в которой участвовал и заведующий хирургического отделения, и зам главного врача и т.д. Состояние ребенка ухудшалось и уже оценивалось как средней степени тяжести. Малыш продолжал страдать от болей в животе. С мамой вновь провели беседу, объясняя все страшные последствия несвоевременной операции. Отметим, при остром аппендиците дальнейшее развитие перитонита, сепсиса чревато летальным исходом. Но даже это не убедило маму школьника.

На следующий день с утра врачи вновь провели коллегиальный осмотр. В обед пригласили и отца мальчика. Удивительно, что и он не согласился со словами врачей. Состояние ребенка ухудшалось.

«Детской республиканской клинической больнице пришлось срочно обратиться с иском в суд Октябрьского района с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего ребенка в интересах его здоровья и жизни. Суд удовлетворил заявление ДРКБ, и после получения решения суда необходимая помощь мальчику была оказана»,

 - рассказали в ДРКБ.
В итоге операцию провели успешно – ребенок спасен! К слову, никакой аллергической реакции на наркоз не произошло.

«На сегодняшний день мальчик находится в отделении хирургии в удовлетворительном состоянии. К сожалению, в данном случае родители проявили безответственность, затянули время для оказания необходимой медицинской помощи, подвергнув своего ребенка риску возникновения жизнеугрожающих осложнений»,

 - сообщили итоги врачи.
Как отмечают в медучреждении, любое медицинское вмешательство как совершеннолетним, так и несовершеннолетним лицам проводится только с подписанием ИДС, за исключением нахождения пациента в бессознательном состоянии и при отсутствии законных представителей. Родители или законные представители не должны снимать с себя ответственность за своего ребенка и препятствовать оказанию экстренной медицинской помощи, напоминают врачи.


Фото: ДРКБ

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