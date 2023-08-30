Общество 30.08.2023 в 16:44

В Бурятии идет восстановление инфраструктуры пострадавшего от наводнения участка БАМа

Отсыпано 10 тысяч кубометров скального грунта, запланирована рекультивация береговой зоны Байкала
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В Бурятии идет восстановление инфраструктуры пострадавшего от наводнения участка БАМа
В Бурятии на Байкало-Амурской магистрали продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате наводнения.  Структурные подразделения ВСЖД совместно с администрацией района и подрядными организациями принимают участие в укреплении грунтовой насыпи и очистке русла реки Холодная, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Силами железнодорожников восстановлен разрушенный участок дамбы. В режиме аварийно-восстановительных работ было отсыпано 10 тысяч кубометров скального грунта. В ближайшее время запланированы работы по проведению рекультивации береговой зоны озера Байкал. Чтобы предотвратить повторное размытие путей, запланированы гидрологические изыскания.

На пострадавшем участке продолжает работать спецтехника ВСЖД: эскалаторы, кран-манипуляторная установка и автомобильный кран. Ведется установка фундаментов и опор контактной сети.

Ситуация полностью находится под контролем. Насыпь восстановлена с учетом существующих рисков. Ведется работа с проектировщиками. Жителям ближайших населенных пунктов, железнодорожному и автомобильному сообщению ничего не угрожает, - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков, координирующий работы на месте ЧС.

Напомним, из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы река Холодная вышла из берегов, подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная Восточно-Сибирской железной дороги. В результате было повреждено полотно, опоры моста и контактной сети.

Сквозное движение поездов на пострадавшем от наводнения участке восстановлено силами железнодорожников в кратчайшие сроки. На месте в круглосуточном режиме работали более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Рядом с поврежденной ниткой магистрали уложен новый путь длиной 1800 метров. В настоящее время грузовые и пассажирские поезда идут по расписанию.

Фото: t.me/telerzd/скриншот
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БАМ стихия инфраструктура восстановление

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