В Бурятии идет восстановление инфраструктуры пострадавшего от наводнения участка БАМа

В Бурятии на Байкало-Амурской магистрали продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате наводнения. Структурные подразделения ВСЖД совместно с администрацией района и подрядными организациями принимают участие в укреплении грунтовой насыпи и очистке русла реки Холодная, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Силами железнодорожников восстановлен разрушенный участок дамбы. В режиме аварийно-восстановительных работ было отсыпано 10 тысяч кубометров скального грунта. В ближайшее время запланированы работы по проведению рекультивации береговой зоны озера Байкал. Чтобы предотвратить повторное размытие путей, запланированы гидрологические изыскания.На пострадавшем участке продолжает работать спецтехника ВСЖД: эскалаторы, кран-манипуляторная установка и автомобильный кран. Ведется установка фундаментов и опор контактной сети.Ситуация полностью находится под контролем. Насыпь восстановлена с учетом существующих рисков. Ведется работа с проектировщиками. Жителям ближайших населенных пунктов, железнодорожному и автомобильному сообщению ничего не угрожает, - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков, координирующий работы на месте ЧС.Напомним, из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы река Холодная вышла из берегов, подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная Восточно-Сибирской железной дороги. В результате было повреждено полотно, опоры моста и контактной сети.Сквозное движение поездов на пострадавшем от наводнения участке восстановлено силами железнодорожников в кратчайшие сроки. На месте в круглосуточном режиме работали более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Рядом с поврежденной ниткой магистрали уложен новый путь длиной 1800 метров. В настоящее время грузовые и пассажирские поезда идут по расписанию.Фото: t.me/telerzd/скриншот