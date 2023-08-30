В Улан-Удэ жители поселка Стеклозавод массово выступили против соседства с гигантской колонией

В июне в Улан-Удэ предложили построить колонию гибридного типа. Она рассчитана на 3 тысячи осужденных, возвести ее хотят до 2027 года. В проекте предложили перенос нескольких исправительных колоний и СИЗО из жилых кварталов на окраину. Вот только «окраиной» выбрали микрорайон Стеклозавод, где проживает 6 тысяч человек. Жители забили тревогу, на ситуации обратили внимание общественники Народного фронта Бурятии.

Жители Стеклозавода в июле даже создали петицию, которую подписали четыре тысячи человек. Вдобавок, рядом с предполагаемым участком расположен военный полигон, а для строительства мультиколонии придется вырубить лес, который 7 лет назад после пожара жители сами восстанавливали.

«Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем поселке сойдет к тем временам, когда были шприцы, «закладки», рэкет, «крышевание» магазинов и так далее. Этого мы у себя в поселке видеть не хотим! Сейчас эта беда случилась, мы всем поселком встали. Мы также хотим развиваться, мы также хотим не бояться за наших детей»,

- высказалась жительница мкр Стеклозавод.



«Мы обратились в правительство региона. Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строится вне жилых массивов»,

- сообщили общественники.



Как обращают внимание в ОНФ, с "депрессивными" объектами в микрорайоне итак перебор – противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу и два скотомогильника. К слову, назвать окраиной Стеклозавод сложно – до центра 15 минут езды.