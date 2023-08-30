В Улан-Удэ начался прием граждан по вопросам расселения центра города

В столице Бурятии на площадке Центрального стадиона (ул. Кирова,1) стартовал прием для жителей, чьи дома находятся в центральной части города и попадают в программу комплексного развития территорий. Получить консультацию по вопросам переселения любой желающий сможет в будние дни с 16:00 до 20:00, а также в субботу с 10:00 до 19:00, сообщили в Управлении комплексного развития территорий Бурятии.На встрече с жителями специалисты ответят на вопросы, касающиеся переезда из домов старого жилищного фонда, подбора другого жилья или иных гарантий, а также детально расскажут о реализации программы комплексного развития территорий. Таким образом, люди напрямую получат ответы на все интересующие их вопросы.«Прием граждан стартовал 28-го августа. Площадку для встреч с жителями мы разместили на втором этаже Центрального стадиона, в конференц- зале №2-20. Специалисты Управления комплексного развития территорий внимательно рассматривают каждый вопрос, чтобы понять, что волнует жителей. Чаще всего у людей возникают такие вопросы как: попал ли их дом в программу КРТ, если да, то на какие они могут рассчитывать гарантии при переселении; сроки самого переселения, а также юридические моменты, связанные с жилыми помещениями или земельными участками»,- рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Он добавил, что такой прием граждан - один из способов получить обратную связь от жителей. Помимо прочего, специалисты учреждения ежедневно обходят многоквартирные дома и консультируют собственников. А также с недавних пор для информирования людей, заработала горячая линия позвонить на которую можно по телефону +7-3012- 200-401.Напомним, с этого года в столице Бурятии включается новый подход к обновлению городской застройки. Механизм будет включать в себя правила переселения жильцов из старого некомфортного жилья и аварийных домов в лучшие условия с последующей застройкой и благоустройством расселяемой территории. В границы комплексного развития территорий планируется включить около 100 многоквартирных и 50 индивидуальных жилых домов, а также около 40 нежилых зданий, расположенных в центральной части Улан-Удэ.Фото: egov-buryatia.ru