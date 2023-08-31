Общество 31.08.2023 в 08:44

Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ из Монголии «фонящих» стилусов

Ручки для точечного массажа имели гамма-излучение превышающее естественный  радиационный фон в 85 раз
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Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ из Монголии «фонящих» стилусов
Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта обнаружили у гражданки Монголии 125 стилусов (ручек для точечного массажа) с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Женщина ввозила товар из Монголии на легковом автомобиле, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При въезде автомобиля в пункт пропуска сработала автомобильная система радиационного контроля «Янтарь». Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта провели дополнительный радиационный контроль автомобиля, пассажиров и багажа с помощью переносных технических средств радиационного контроля. В результате на поверхности багажа одной из пассажирок таможенники выявили значительное превышение уровня естественного радиационного фона.

В полиэтиленовом пакете находились металлические ручки (стилусы) для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на их поверхности составила 9,34 мкЗв/ч, превысив естественный радиационный фон - в 85 раз. Кроме того, уровень бета-излучения составил 503,28 част/см2 в мин.

Обнаруженные таможенниками стилусы могут представлять опасность для здоровья. Для участия в досмотре были приглашены представители Роспотребнадзора, которые приняли решение – запретить ввоз опасного товара на территорию ЕАЭС. Товар с повышенным уровнем ионизирующего излучения был вывезен обратно в Монголию.

В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, утвержденными решением комиссии Таможенного союза уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности товаров и транспортных средств не должен превышать 1 мкЗв/ч, должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение.

Фото: Бурятская таможня
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