Общество 01.09.2023 в 09:21

В Бурятии РЖД вручили школам и детсадам Северобайкальска спортивный инвентарь

Общая сумма благотворительной помощи составила 1 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии РЖД вручили школам и детсадам Северобайкальска спортивный инвентарь
В преддверии нового учебного года десяти образовательным учреждениям города Северобайкальска (Бурятия) передан новый спортивный инвентарь, приобретенный за счет средств ОАО «РЖД». Общая сумма благотворительной помощи составила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Перечень необходимого инвентаря, исходя из потребности, был определен самими школами и детскими садами. Помимо различных мячей, гимнастических ковриков и скакалок в него вошли детские спортивные комплексы, тренажеры, туристические рюкзаки, компасы, батуты, лыжные комплекты и даже пневматическая винтовка для спортивной стрельбы. Воспользоваться игровыми атрибутами и снаряжением дети смогут уже после 1 сентября.

«ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании.  При этом она направлена не только на поддержку образования, но также культуры, спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.

Добавим, что в 2023 году договоры на оказание благотворительной помощи, заключенные ОАО «РЖД», помогут реализовать еще более двух десятков проектов на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги. Среди них – строительство и оснащение модульного дома культуры в поселке Куанда Забайкальского края, возведение спортивных площадок, помощь ветеранам, а также ремонт зданий муниципальных больниц, школ и детских садов.

Фото: ВСЖД

Теги
День знаний РЖД благотворительность

Все новости

Предпринимателей Бурятии приглашают на «Акселератор социальных проектов»
01.09.2023 в 13:33
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
01.09.2023 в 12:41
Папа Римский прибыл в Монголию
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
01.09.2023 в 12:15
Жителей Бурятии приглашают на вебинар по самозанятости
01.09.2023 в 12:13
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
01.09.2023 в 10:54
Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре
01.09.2023 в 10:53
Жительница Бурятии из-за пьяной езды лишилась «Тойоты Камри»
01.09.2023 в 10:34
Пьяный водитель промчался по Арбату в центре Улан-Удэ
01.09.2023 в 09:55
Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»
01.09.2023 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
Сейчас здание школы в селе находится в плохом состоянии
01.09.2023 в 12:41
Папа Римский прибыл в Монголию
Это будет визитом знакомства с народом Монголии, где насчитывается около 1500 католиков
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
Торжественные линейки и классные часы прошли в День знаний и в колониях
01.09.2023 в 12:15
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
Для ликвидации последствий стихии требуется 4 млн рублей
01.09.2023 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru