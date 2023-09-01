В Бурятии РЖД вручили школам и детсадам Северобайкальска спортивный инвентарь

В преддверии нового учебного года десяти образовательным учреждениям города Северобайкальска (Бурятия) передан новый спортивный инвентарь, приобретенный за счет средств ОАО «РЖД». Общая сумма благотворительной помощи составила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Перечень необходимого инвентаря, исходя из потребности, был определен самими школами и детскими садами. Помимо различных мячей, гимнастических ковриков и скакалок в него вошли детские спортивные комплексы, тренажеры, туристические рюкзаки, компасы, батуты, лыжные комплекты и даже пневматическая винтовка для спортивной стрельбы. Воспользоваться игровыми атрибутами и снаряжением дети смогут уже после 1 сентября.«ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании. При этом она направлена не только на поддержку образования, но также культуры, спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.Добавим, что в 2023 году договоры на оказание благотворительной помощи, заключенные ОАО «РЖД», помогут реализовать еще более двух десятков проектов на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги. Среди них – строительство и оснащение модульного дома культуры в поселке Куанда Забайкальского края, возведение спортивных площадок, помощь ветеранам, а также ремонт зданий муниципальных больниц, школ и детских садов.Фото: ВСЖД