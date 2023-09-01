Общество 01.09.2023 в 15:51

В Бурятский оперный театр пришли каскадеры

Профессиональные исполнители трюков примут участие в опере «Великая дружба»
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Текст: Номер один
В Бурятский оперный театр пришли каскадеры
Долгожданная премьера в Бурятском театре оперы и балета, спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» обещает стать ярким и красочным событием. Помимо всей труппы театра,  в постановке задействованы настоящие каскадеры, сообщили в пресс-службе театра.

Постановкой боев в предстоящей премьере занимается известный режиссер Солбон Лыгденов. В спектакле можно будет увидеть трех  профессиональных каскадеров.

«Наша роль в спектакле — это постановка боев. Я первый раз в опере участвую, всю жизнь спал на них, а теперь вник, теперь даже с внутренней стороны вижу, как все выглядит, как все строится, все это очень интересно. Оказывается, тут есть много, над чем нужно работать. Мне кажется, эта постановка понравится публике, потому очень интересные вопросы затрагиваются в опере. Мы участвуем в двух картинах, у нас небольшие, но очень активные бои. Основная наша задача, чтобы исполнители главных ролей не пострадали и могли работать дальше», - рассказывает каскадер  Алик Санжиев.

Опера советского композитора Вано Мурадели «Великая дружба», созданная  либретто известного драматурга Г. Мдивани, представляет собой яркую мелодраму о любви горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, запретная и обреченная, возникает на фоне противостояния горских народов и терских казаков.

«Эта оперы была запрещена в Советском Союзе. Увидеть ее можно будет только у нас, в Бурятии. Это важное историческое событие для всего музыкального мира, ценителей оперного искусства. Думаю, зрителям понравятся и яркие партии, и танцы, и декорации, которые перенесут на Кавказ, и массовые сцены, тем более, что были специально приглашены каскадеры», - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Премьера спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» состоится 13 и 14 сентября. Постановка создается при поддержке Министерства культуры Бурятии. Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз 12+

Фото: Егор Бельских
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театр опера каскадеры

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