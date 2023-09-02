Общество 02.09.2023 в 10:52
Глава Бурятии сходил по грибы
«Лето прошло, но ни одного свободного дня не удалось выкроить», констатировал Алексей Цыденов
Текст: Иван Иванов
Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов, возвращаясь со школьной линейки из Новоильинска, решил сходить за грибами.
«Решил хоть на 15 минут забежать в лес, грибов пособирать. Лето прошло, но ни одного дня летом свободного не удалось выкроить. Хотя бы так. А вечером пожарил маслят. Запах стоял на весь дом. До свидания лето, здравствуй осень!», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.
Фото: соцсети Алексея Цыденова
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