Общество 02.09.2023 в 10:52

Глава Бурятии сходил по грибы

«Лето прошло, но ни одного свободного дня не удалось выкроить», констатировал Алексей Цыденов
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Текст: Иван Иванов
Глава Бурятии сходил по грибы
Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов, возвращаясь со школьной линейки из Новоильинска, решил сходить за грибами.


«Решил хоть на 15 минут забежать в лес, грибов пособирать. Лето прошло, но ни одного дня летом свободного не удалось выкроить. Хотя бы так. А вечером пожарил маслят. Запах стоял на весь дом. До свидания лето, здравствуй осень!», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.


Фото: соцсети Алексея Цыденова
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