Глава Бурятии сходил по грибы

Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов, возвращаясь со школьной линейки из Новоильинска, решил сходить за грибами.





«Решил хоть на 15 минут забежать в лес, грибов пособирать. Лето прошло, но ни одного дня летом свободного не удалось выкроить. Хотя бы так. А вечером пожарил маслят. Запах стоял на весь дом. До свидания лето, здравствуй осень!», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.







Фото: соцсети Алексея Цыденова