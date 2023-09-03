Общество 03.09.2023 в 15:40

Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Днем Байкала

Глава региона отметил, что нам повезло жить рядом с величайшим природным даром
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Текст: Станислав Сергеев
Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Днем Байкала
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем Байкала. ПО его словам, это особенная дата, которая посвящена священному озеру, жемчужине республики. 

«Озеро Байкал – это самое глубокое озеро в мире, в нем сосредоточена пятая часть всех мировых запасов пресной воды. Уникальная экосистема Байкала привлекает жителей не только России, но и зарубежья. А мы, в свою очередь, создаем условия для качественного и безопасного отдыха на побережье этого прекрасного озера. Развитие туристической отрасли является одним из самых важных и перспективных для республики». – сказал Алексей Цыденов.

Он также напомнил, что в Бурятии реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», который направлен на yлyчшение экoлoгичecкoго cocтoяния Бaйкaлa зa cчeт coкpaщeния oбъeмa зaгpязнeнныx cтoкoв в oзepo и дpyгиe вoдoeмы Бaйкaльcкoй пpиpoднoй территории, a тaкжe зa cчeт oчиcтки зaгpязнeнныx oбъeктoв. 

«Байкал – символ нашей республики, и задача каждого из нас сохранить его таким же величественным и прекрасным для наших потомков. Нам повезло здесь жить, рядом с величайшим природным даром на планете!», - заключил глава республики.

Фото: «Номер один».

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