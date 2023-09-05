Общество 05.09.2023 в 16:15

Глава Бурятии прокомментировал нефритовую перестрелку в Окинском районе

По словам Алексея Цыденова, для предотвращения подобных инцидентов нужно создавать жителям условия для законного заработка
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии прокомментировал нефритовую перестрелку в Окинском районе
Напомним, на днях в интернете распространился видеоролик, на котором запечатлена перестрелка в Окинском районе между нелегальными добытчиками нефрита и сотрудниками полиции.

На встрече с молодежью Улан-Удэ Алексей Цыденов ответил на вопрос относительно этого происшествия. По его словам, в марте этого года Китай открыл свои торговые границы, поэтому вновь усилилась контрабанда нефрита из Бурятии. Еще одним фактором, повлиявшим на рост незаконной добычи, стало закрытие в Окинском районе закрытие добывающих компаний из-за падения цен на золото на мировых рынках. 

- Наши люди живут на этой земле, и им нужно как-то зарабатывать. Чтобы их не провоцировали на незаконные схемы, нужно им дать возможность законного заработка. Есть инициатива, чтобы принять закон о вольном приносе нефрита. Сейчас есть подобный проект закона по золоту, когда на лицензированных участках физические лица могут добывать золото и сдавать владельцу лицензии по договорной цене. Также и по нефриту нужно посмотреть, чтобы наши люди не участвовали в криминальных схемах, и не подставляли сами себя, - сказал глава Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что нужно в первую очередь искать и наказывать тех, кто организовал преступные схемы незаконного оборота нефрита.

- Мы понимаем, что незаконная добыча нефрита – это организованный преступный бизнес. Это не может сделать один человек: ведро взял, где-то нефрит накопал, пришел на рынок и продал. Нефрит просто так не продашь. Это организованная система сбыта - контрабанда в Китай. И, к сожалению, наши жители Оки, Тунки, которые туда вовлекаются, становятся участниками этой организованной криминальной схемы, - отметил Алексей Цыденов.

Что касается самой стычки, которую запечатлели на видео, то, по словам главы региона, первыми начали стрелять те, кто незаконно добывал нефрит.

- В некоторых телеграм-каналах распространяется ролик, начало которого обрезано. На ролике в начале видно, как полицейские с автоматами, по сути, убегают, потому что изначально их самих обстреляли.  После этого они перегруппировались и уже задержали правонарушителей, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Сейчас ситуация сложная. Работают органы, возбуждаются дела. По нашим людям посмотрим, как минимизировать последствия. Но сначала надо спросить с тех, кто эту схему организовал и провоцирует наших людей, - комментирует Глава Бурятии.

Фото: скриншот.
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алексей цыденов

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