В Бурятии водитель «Киа Бонго» погиб, совершив лобовое столкновение с грузовиком

В Бурятии накануне в 09:58 часов в Баргузинском районе 55-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Бонго» и следуя по авторрассе Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан в направлении поселка Баргузин на 279-м километре предварительно не справился с управлением совершил выезд на полосу встречного движения.Здесь он совершил лобовое столкновение с грузовиком «Шахман» под управлением 55-летнего водителя, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Бонго» получил смертельную травму и скончался на месте происшествия.Фото: ГИБДД