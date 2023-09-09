В Бурятии вдова смогла родить от мужа дочь спустя год после его гибели на СВО

В 2013 году сыграли свадьбу, я забеременела. Но, к сожалению, была внематочная беременность и меня прооперировали. После этого забеременеть никак не получалось. Мы и у врачей были, и к Янжиме ездили. Куда только не обращались. Слава богу, обратились к нашему кяхтинскому врачу Баиру Жамьянову. Он сказал: «Все, хватит, давайте, ребята, на ЭКО. Я знаю, что у вас все получится». Объяснил, что надо сделать, куда ехать.





Когда уехала в гости к дочке в другой город, он не брал трубку. Попросила друзей проверить, все ли с ним в порядке. Оказалось, он просто спал. Мы всегда старались беречь друг друга. Конечно, порой и ругались. А потом сами же страдали. Мирились, и опять вот оно, счастье.





Я поехала в Улан-Удэ, в «Диамед», они собрали консилиум, дали добро. Потом была подготовка, уколы, и вот на 16 сентября мне назначили подсадку. Все получилось так, как говорил лама. Удалось с первой попытки. На УЗИ мгновенно засияла яркая-яркая звездочка. Врачи говорили: «Как горит, это точно твой муж, наверное».







Обидно, что он решил рискнуть, оставив нас одних. С другой стороны, если бы он поступил иначе, это был бы уже не мой Женька. ВДВ, сплоченность, команда, друзья - все это было у него в крови. День ВДВ он чтил и отмечал гораздо более торжественно, чем собственный день рождения. Каждое утро вставал рано, собирал сослуживцев, они несли цветы, возлагали к памятнику. Сейчас в День ВДВ ребята уже ему приносят цветы на могилу.







Пережить горе утраты близкого человека не многим под силу. Каждый находит свой путь, как жить дальше. Для Ольги Ануфриевой таким спасением стал новорожденный младенец. Впервые жительница Бурятии родила ребенка от мужчины, которого нет в живых. Далее история семьи Ануфриевых из первых уст.Я родом из Кяхты, Женя - из Кудара-Сомона. Познакомились мы в Кяхте. Он был на 11 лет младше меня. Я тогда сидела со средней дочерью в отпуске по уходу за ребенком, а тут появилась возможность отдать ее в садик. На тот момент я как раз получила водительские права, а машины не было. Думала, как заработать на покупку. Мои одноклассницы, работавшие в домоуправлении, предложили – нужны уборщицы в подъездах мыть. Я согласилась на подработку. Там познакомилась с другой женщиной. Она рассказала, что у нее есть сын и дочка.Как-то раз стояли у нее балконе, она говорит: «Вон, гляди, мой маленький идет». Я смотрю, идет здоровенный парень. Говорю: «Ничего себе маленький». Потом только узнала, что его зовут Евгений и о том, что парню пришлось рано повзрослеть. Мама овдовела, когда ему было 15, и старший сын сразу вызвался помогать, стал работать.У нас все начиналось словно в шутку. Видимо, я ему понравилась, он начал мне звонить, отправлял сообщения, ролики, разные стихотворения. Ухаживал красиво. За мной никто так не ухаживал, и мне понравилось. Мой брак как раз в те времена уже давно разваливался. Но меня останавливало то, что он намного младше меня. Говорю: «Тебе же 17, меня за тебя посадят».Потом ему стукнуло 18, он ушел служить в армию. Уходя, задал только один вопрос: «Ты будешь ждать меня?». Спустя какое-то время я поехала к нему в Омск на свидание, он там служил в ВДВ. Два дня мы были вместе и тогда впервые признались друг другу в любви. После армии сначала жили в гражданском браке. Я поразилась – вроде мальчишка совсем, а старался как - семью обеспечивал, руки у него золотые, сварщик профессиональный. У нас было три машины: две легковых, а перед отъездом купил себе еще уазик. Соседи в шутку нас называли буржуями. Но когда мы купили дом в кредит и стали делать ремонт, то ситуация, конечно, изменилась. Пришлось набрать кредитов. Моим девочкам Женя дал больше, чем родной отец. Они его уважали и любили как родного.В 2017 году мне сделали подсадку. 28 июня я родила Софию. К тому моменту старшие дочери уже выпорхнули из гнезда. Старшая вышла замуж и уехала в другой город, у меня уже есть один внук. Средняя поехала учиться в Улан-Удэ. Мы остались втроем. Тогда мы с Женей стали говорить о том, чтобы сделать еще одну подсадку – как раз оставались в запасе замороженные эмбрионы. В 2021 году мы говорили об этом с врачами. Знали, что скоро Жене нужно ехать в командировку. Спрашивали у медиков, нужно ли что-нибудь еще от мужа. Врач сказала, что ничего не требуется больше, все есть, надо ждать своей очереди.Я вообще не допускала мысли, что он не вернется. Думала, обычная командировка. Про СВО мы узнали только в феврале, когда все это началось. Чем дальше – тем было все опаснее. Я спрашивала его: «Ты домой же вернешься?». Он уверенно обещал, что да. И своей матери тоже сказал: «Клянусь, я приеду домой живым».Он был в подразделении по ремонту. Они привозили с территории боев сломанные автомобили, танки, чинили их, а затем отправляли отремонтированную технику назад. За «красную ленточку» Женя сильно не заходил. На сутки зайдет, вывезут сломанную технику, возвращаются и чинят.На самом деле мы так думали, это он нам рассказывал. На деле все оказалось по-другому. Как рассказали потом мне сослуживцы, он постоянно переживал за своих ребят, тех, что были в пехоте там, за «лентой». Со многими из них он уже был в 2014 году в Украине. Сначала он помогал тем, что мешками покупал им и привозил сигареты, продукты. Потом стал напрашиваться и выходил туда сам. Параллельно у меня постоянно спрашивал: «Когда подсадка? Почему так долго? Может быть, они с нашими эмбрионами что-то сделали?». Я отвечала, что просто очередь движется медленно, скоро все будет. А сам он тем временем то и дело совершал вылазки за «ленточку»…19 мая в 4:00 дня он мне в последний раз позвонил, сказал: «Вы меня не теряйте, я пойду туда на несколько дней». Я была уверена, что он оттуда выйдет. Но после того звонка он пропал. 24 мая мне позвонили сослуживцы Жени, рассказали о том, что он пошел в штурмовую роту. И все, с этого дня я больше не могла спать. Боялась пропустить звонок. Но уже чувствовала, что произошло страшное. У моей старшей дочки день рождения 30 мая. Ни разу он не пропустил дни рождения дочек, я знала, что он должен был выйти на связь и поздравить ее.Потом, 5 июня, мне ребята рассказали, что он погиб 4 июня. Я стала звонить в бригаду, там отвечают: «не переживайте, это неподтвержденный факт». 9-го приехали с документами, подтвердили смерть. Он погиб в Изюме. Долго забрать его оттуда не могли. Я просила: «везите мне мужика скорей домой». 11 июня он «приехал» домой. В свой день рождения.Цинк друзья Жени вскрыли, проверили, он ли там. Подтвердили. Мне и матери его посмотреть не дали.13 июня прошли похороны. Проводить пришла вся Кяхта. Женю любили и знали многие.О том, как погиб Женя, мне рассказал сослуживец. Он вернулся с СВО контуженный. Когда увидел Женю на передке, удивился: «А ты что тут делаешь?». Оказалось, командир попросил троих ребят из ремроты вступить в отряд «Шторм», и Женя вызвался первым. В тот день, вернее, раннее утро, в 4 утра, им нужно было принести отряду двое носилок с боеприпасами и едой из ближайшей деревни. Там повсюду трава, а под ней растяжки. Просто так не побежишь, шли осторожно. До нужного места дошли, носилки полные набрали, а в лесополосе рядом прятались укропы. Ребят наших стали крыть минами. После первого взрыва ранило парнишку. Женя с каким-то майором бросили носилки и побежали за ним. Остальные убежали. Вдвоем они схватили раненого и побежали. Но потом второй взрыв и все…Я все переживала и до сих пор думаю: «Мучился ли он перед смертью, было ли ему больно? О чем он думал в свой последний миг? Ему, наверное, хотелось позвонить мне и сказать последние слова». Мне говорят: «Оля, он сразу погиб». Надеюсь, это правда.Говорят, что большое видится на расстоянии. Как и большая любовь. А я и тогда понимала, и сейчас, что мы любили по-настоящему.Мы вообще друг без друга не могли. День-два если его нет, я уже теряю, волнуюсь. Когда он в наряды ходил, я всегда варила обеды, ужины, отвозила ему. Хотя там многие перебивались просто «дошираком». Если трубку долго не берет, у меня уже сердце колотится – вдруг с ним что-то случилось. Почему-то даже до СВО была тревога, что я могу его потерять…Я его любила за то, что он был такой, какой был. Мне другого не надо. Я знаю, что такого человека уже больше не найду. Хотя все еще ищу его в толпе взглядом. Смотрю видео с СВО, один раз нашла мужчину, который со спины - вылитый Женя. Отправила сослуживцам, говорю, что это Женя. Они отвечают: «Нет, это не он».Порой жалею, что не посмотрела на тело. С другой стороны, я запомнила его живым, когда мы виделись в последний раз на вокзале. Таким и буду помнить всегда.13 января, когда провожали его в командировку, я вообще не думала о плохом. А дочь как будто бы чувствовала, что видит отца в последний раз. Когда София родилась, Женя к нам домой позвал, наверное, человек 100. Так радовался. Она у нас долгожданная была. Души в ней не чаял. Когда провожали Женю, София папу всего расцеловала. И щечки, и ушки, и носик - везде. А Женя ее везде с собой носил, показывал технику.Она до сих пор его ждет. Я ей рассказала правду – что папа погиб, он герой. Что он на небушке ангелочком нас оберегает. Сначала она спрашивала, почему папа не звонит. Я ответила, что у папы нет телефона. София недавно попросила: «Купи мне телефон. Я полечу к нему, и мы с папой будем оттуда тебе звонить». Она все еще его ждет. Не понимает, что такое смерть. Я и сама жду. Так, наверное, всю жизнь и буду ждать.Недавно приснился опять. Живой. Говорит: «В гробу был не я, там другой. На меня просто похож. Все хорошо, я скоро буду дома». Проснулась в слезах.Не представляете, как мне было плохо после похорон. Не было сил ни на что, жить не хотелось. Потом осознаю, что Софию я не могу ни на кого оставить, я ее никому не доверю, и держусь из последних сил.От отчаяния я пошла в дацан. С одним вопросом – как мне выжить, что делать теперь. Лама сказал, что примерно с 16 по 20 сентября мне нужно сделать подсадку: «Ты родишь ребенка, он у тебя переродится и станет легче».Меня и правда не отпускали мысли, что я обещала Жене родить ребенка, он так мечтал об этом. А значит обещание надо выполнить. Его маме я сразу сказала, что буду подсаживать. Она сначала меня отговорить пыталась: «Тебе надо устраивать свою жизнь, голову не теряй. Настраивай себя на жизнь». Но сейчас она поняла, что мне больше никого не надо. Я сразу ей сказала, что доля жены и женщины для меня закончена. Теперь я буду просто матерью доживать свой век, воспитывать детей и все.Я вернулась в Кяхту, хотела дальше работать. Но наш врач Баир Жамьянов настаивал на том, чтобы я себя берегла. Всю беременность он меня оберегал как хрустальную вазу. Я бы хотела выразить ему огромную благодарность за моих дочерей, это врач от Бога. Благодаря ему у меня есть теперь две моих принцессы.Срок поставили на 4 июня. В этот день погиб Женя, я очень не хотела, чтобы день рождения девочки вышел на этот день. Но, слава богу, она родилась 7 июня. Я назвала ее Евгенией в честь отца.И сразу мне стало легче. Да и времени плакать, когда у тебя есть новорожденный ребенок, не остается.Женя официально - дочь Евгения. Я оформила через суд все документы о том, что сделала подсадку. ДНК у нас не потребовали, но если бы попросили, то я, конечно же, предоставила анализ. Свекровь тоже в суде сразу подтвердила, что никаких ДНК ей не надо, она знает, что это ее внучка. 3 августа суд вынес удовлетворительное решение. 3 сентября решение вступит в законную силу.Я знаю, что в соседнем селе есть девушка, у которой тоже есть замороженный материал. И она специально ездила на СВО в отпуск к мужу, чтобы потом оттуда сразу ехать на ЭКО. Все это для того, чтобы не было грязных слухов. Но после их встречи муж погиб. А она боится теперь подсаживать, что люди скажут.Мне сказали врачи, что я первая в Бурятии, а быть может, и в России, кто родил ребенка от умершего донора. И я хочу сказать всем женам – если есть такая возможность, не бойтесь рожать. Обо мне тоже сначала слухи всякие поползли. Что я все сделала ради денег, что яйцеклетки (даже не сперматозоиды почему-то) якобы забирала у мертвого. Волосы дыбом встают, когда такое читаешь. Но все это ерунда по сравнению с тем, что у тебя рождается ребенок. Частичка от любимого человека, которого с тобой рядом больше нет и никогда не будет.Большинство знакомых все-таки меня поддержали. Многие мамы, у которых погибли сыновья, сказали свекрови, что отдали бы все ради того, чтобы у них была возможность иметь внука.Мне кажется, он рядом с нами постоянно. Помогает нам и оберегает. Недавно ехала за рулем, дочка рядом. На повороте в Новоселенгинск на «встречку» на полной скорости выехала черная машина. И, главное, никуда не съехать – вокруг бордюры. А тут еще дочь со мной. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Не знаю, как я смогла вырулить. Словно в этот момент кто-то управлял машиной вместо меня. Мужик тоже растерялся, успел напоследок мне знак показать, мол, здорово, молодец. А я его убить была готова.Порой устанешь так с двумя ребятишками. Они у меня еще вечерами обе не спят долго. Выйдешь на улицу, смотришь на звездное небо, кричишь: «Ты хоть маленько-то мне помоги!». Возвращаешься домой, а дети вдруг вмиг засыпают, а я наконец-то отдыхаю.Конечно, была и обида за то, что он вполне мог остаться в ремроте, отсидеться тихо хотя бы ради нас, своей семьи. Он нам ничего не говорил о том, что давно заходит за «ленту». Видимо, не хотел тревожить. Еще я узнала на похоронах, что перед отъездом он приехал к нашей лучшей подруге, крестной Сони. Курил в печку и говорил: «Чувствую, я оттуда не вернусь, ты, пожалуйста, моих не бросай». Об этом разговоре он попросил мне не рассказывать.После поездки в Украину в 2014 году Женя получил медаль Суворова. А после СВО ему дали орден Мужества посмертно. Но мы были удивлены, когда узнали, что еще при жизни ему присвоили медаль «За отвагу». Мы про нее вообще ничего не знали, он нам не говорил. И так и не успел ее получить.Я не верю, что его больше нет. И, наверное, всю жизнь буду ждать. Постоянно кажется, что он просто сейчас вот-вот позвонит или постучит в дверь и зайдет к нам. Мне вообще кажется, что все происходящее – словно какой-то страшный фильм. На самом деле никто из ребят не погиб. Они все где-то спрятаны. И, когда война закончится, они все вернутся к нам живыми…Фото: из личного архива О. Ануфриевой, Н. Нечаевой