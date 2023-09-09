Глава Бурятии поздравил танкистов с их праздником

В преддверии празднования Дня танкиста в месте дислокации 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошло возложение цветов к мемориалу и торжественный митинг. Поздравил танкистов с праздником Глава Бурятии Алексей Цыденов.- Танковые войска – одна из главных ударных сил современной армии. Наша 5-ая отдельная гвардейская танковая Тацинская бригада – это наша гордость. Она заслужила себе славу еще в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши танкисты, участвующие в СВО, снова громят нацизм и снова доказывают своим героическим примером – «броня крепка, и танки наши быстры». Мы гордимся нашими Героями России, легендарными танкистами – Энвером Набиевым и Балданом Цыдыповым, которые продолжают славить отвагу бурятских танковых войск. Их подвиги и подвиги вверенных им коллективов – это символы нерушимости нашей армии. Для нас вы все – настоящие герои. Сегодня, завтра, всегда наша 5-ая танковая бригада будет гордостью Республики Бурятия. Я рад, счастлив, для меня честь сегодня стоять перед вами и иметь возможность сказать это вам лично. Спасибо вам! – поблагодарил Алексей Цыденов.5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Свою историю ведет от 24-го танкового корпуса, который прославился еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда в ходе «тацинского рейда» во время Сталинградской битвы и получил почётное наименование «Тацинский».- 77 лет назад был установлен этот праздник. Поистине великий день. И я как танкист праздную его на всем протяжении своей службы. У меня есть три праздника: день рождения, новый год и день танкиста. Давайте и сегодня этот день отмечать так, как подобает танкисту. Сегодня 5-ая танковая бригада показывает отличные результаты в зоне СВО. Именно 5-ая бригада помогает всем общевойсковым армиям на всем фронте. Давайте с честью нести это звание воина-тацинца, - поздравил врио командующего 36-ой Общевойсковой армией, полковник Никитин Михаил.За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в ходе исполнения воинского долга, Орденом Мужества награжден гвардии младший сержант Алексей Итигылов, медалью «За отвагу» - гвардии младший сержант Максим Зубков. Особо отличившиеся военнослужащие также получили награды.Сегодня подразделения 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады считаются одними из самых эффективных в зоне специальной военной операции на Украине. За период участия в СВО 2 военнослужащих бригады получили звание Героя России – Энвер Набиев и Балдан Цыдыпов, 488 военнослужащих из танковых войск республики удостоены государственных наград, из которых 104 кавалера Ордена Мужества. 274 ведомственные награды вручены за успешное выполнение боевых задач.Фото: пресс-служба правительства Бурятии