Общество 09.09.2023 в 18:08

Глава Бурятии поздравил танкистов с их праздником

В месте дислокации 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошел  торжественный митинг

A- A+
Текст: Номер один
Глава Бурятии поздравил танкистов с их праздником
В преддверии празднования Дня танкиста в месте дислокации 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошло возложение цветов к мемориалу и торжественный митинг. Поздравил танкистов с праздником Глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Танковые войска – одна из главных ударных сил современной армии. Наша 5-ая отдельная гвардейская танковая Тацинская бригада – это наша гордость. Она заслужила себе славу еще в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши танкисты, участвующие в СВО, снова громят нацизм и снова доказывают своим героическим примером – «броня крепка, и танки наши быстры». Мы гордимся нашими Героями России, легендарными танкистами – Энвером Набиевым и Балданом Цыдыповым, которые продолжают славить отвагу бурятских танковых войск. Их подвиги и подвиги вверенных им коллективов – это символы нерушимости нашей армии. Для нас вы все – настоящие герои. Сегодня, завтра, всегда наша 5-ая танковая бригада будет гордостью Республики Бурятия. Я рад, счастлив, для меня честь сегодня стоять перед вами и иметь возможность сказать это вам лично. Спасибо вам! – поблагодарил Алексей Цыденов.

5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Свою историю ведет от 24-го танкового корпуса, который прославился еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда в ходе «тацинского рейда» во время Сталинградской битвы и получил почётное наименование «Тацинский».

- 77 лет назад был установлен этот праздник. Поистине великий день. И я как танкист праздную его на всем протяжении своей службы. У меня есть три праздника: день рождения, новый год и день танкиста. Давайте и сегодня этот день отмечать так, как подобает танкисту. Сегодня 5-ая танковая бригада показывает отличные результаты в зоне СВО. Именно 5-ая бригада помогает всем общевойсковым армиям на всем фронте. Давайте с честью нести это звание воина-тацинца, - поздравил врио командующего 36-ой Общевойсковой армией, полковник Никитин Михаил.
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в ходе исполнения воинского долга, Орденом Мужества награжден гвардии младший сержант Алексей Итигылов, медалью «За отвагу» - гвардии младший сержант Максим Зубков. Особо отличившиеся военнослужащие также получили награды.

Сегодня подразделения 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады считаются одними из самых эффективных в зоне специальной военной операции на Украине. За период участия в СВО 2 военнослужащих бригады получили звание Героя России – Энвер Набиев и Балдан Цыдыпов, 488 военнослужащих из танковых войск республики удостоены государственных наград, из которых 104 кавалера Ордена Мужества. 274 ведомственные награды вручены за успешное выполнение боевых задач.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии 

Теги
Общество

Все новости

Глава Бурятии поздравил танкистов с их праздником
09.09.2023 в 18:08
В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек
09.09.2023 в 16:19
Глава Бурятии поделился с жителями своим рецептом котлет
09.09.2023 в 13:16
В Улан-Удэ мать оставила малолетних детей в игровой комнате ТРЦ на 4 часа
09.09.2023 в 12:45
Эксперты подсчитали - семьям с ипотекой необходимо иметь ежемесячный минимальный доход 100,4 тыс. рублей
09.09.2023 в 11:19
МЧС Бурятии просит жителей республики не повторять ошибок прошлой осени
09.09.2023 в 11:03
Улан-удэнка лишилась 3,8 млн рублей в надежде заработать на инвестициях
09.09.2023 в 10:39
В Бурятии с берегов Байкала выгоняют добывающие компании
09.09.2023 в 08:00
В Бурятии вдова смогла родить от мужа дочь спустя год после его гибели на СВО
09.09.2023 в 07:00
В районе Бурятии ввели карантин из-за бешеного барсука
08.09.2023 в 18:06
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
Глава Бурятии поделился с жителями своим рецептом котлет
Ингредиенты для блюда Алексей Цыденов купил на ярмарке «СВОЕ»
09.09.2023 в 13:16
В Улан-Удэ мать оставила малолетних детей в игровой комнате ТРЦ на 4 часа
В ответ на звонки администратора женщина сообщила, что она занята и находится далеко
09.09.2023 в 12:45
Эксперты подсчитали - семьям с ипотекой необходимо иметь ежемесячный минимальный доход 100,4 тыс. рублей
Исследование провело Национальное бюро кредитных историй
09.09.2023 в 11:19
МЧС Бурятии просит жителей республики не повторять ошибок прошлой осени
Из-за понижения температур риск пожаров в жилых домах возрастает
09.09.2023 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru