Общество 11.09.2023 в 12:14

Юлия Михалкова будет прибираться на Священном море в Бурятии

Волонтеры очистят 10 километров берега Байкала в рамках экологической акции «Вода России» и экофестиваля «Горизонт»
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Юлия Михалкова будет прибираться на Священном море в Бурятии
Волонтеры очистят от мусора 10 километров береговой линии озера Байкал в рамках экологической акции «Вода России» и экофестиваля «Горизонт». Совместное мероприятие минприроды России и «Москвариума» пройдёт 16 сентября в Бурятии в селе Турка, сообщает прес-служба ведомства.

Всероссийская волонтерская акция «Вода России» и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» приглашают всех желающих присоединиться к акции по очистке берега. Участие бесплатное, а весь инвентарь выдадут на месте.

Вместе с волонтерами на уборку выйдут заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев, заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, министр природных ресурсов и экологии  Бурятии Наталья Тумуреева, амбассадоры акции - актриса и телеведущая Юлия Михалкова, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, актриса театра и кино  Елизавета Арзамасова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, руководитель научного отдела Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», главный ветеринарный врач, волонтер экофестиваля «Горизонт» Ирина Суворова» и экологические сообщества региона.

Благодаря "Москвариуму" акцию поддержало больше тысячи человек, которые приняли участие в благотворительном забеге в рамках экологического фестиваля «Горизонт», который проводится третий год подряд. Это один из знаковых проектов, посвященных принципам экологии, осознанности и саморазвития. Миссия фестиваля – вдохновлять каждого открывать новые горизонты и менять себя, и через это менять мир вокруг к лучшему.

Миссия акции - собрать мусор с 10 километров берега озера и показать масштабность и состав мусорного следа человека в уникальной экосистеме Байкала, а также обратить внимание на проблему перепотребления. На мероприятии министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева проведёт экологическую лекцию о флоре и фауне Байкала, его проблемах и значимости в водном балансе пресной воды всего мира. О проблеме биологического и антропогенного загрязнения Байкала расскажут эксперты «Москвариума»:  руководитель научного отдела Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», главный ветеринарный врач, волонтер экофестиваля «Горизонт» Ирина Суворова и ведущий ихтиолог Сергей Синельников.

Фото: t.me/mihalkova_julia
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