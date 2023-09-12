В Улан-Удэ дорожники закатали ливневку под асфальт

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при ремонте дороги по ул. Трактовая в Улан-Удэ.«Установлено, что подрядная организация в ходе работ заасфальтировала стоки ливневой канализации, а также не урегулировала высоту положения решеток ливневой канализации. Это привело к образованию на проезжей части большого скопления дождевых вод», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура внесла руководителю МУ «Улан-Удэстройзаказчик» представление. По результатам его рассмотрения учреждение выдало исполнителю работ предписание об устранении нарушений.«В настоящее время подрядная организация освободила решетки ливневых канализаций от асфальта, отрегулировала их высоту и выполнила прочистку колодцев», - отметили в прокуратуре.Фото: «Номер один»