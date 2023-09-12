В Бурятии с начала года произошло 120 наездов на животных

В Бурятии накануне в Иволгинском районе около одиннадцати часов вечера 49-летний водитель автомобиля «Тойота Королал Филдер» на 429-м километре федеральной автодороги Иркутск – Чита совершил наезд на лошадь, сообщили в республиканском МВД.В результате ДТП 66-летняя пассажирка иномарки с травмами обратилась в медицинское учреждение.Стоит отметить, что именно в Иволгинском районе чаще всего происходят ДТП с животными – 30 аварий с начала года. Далее идет Тункинский район – 21 авария, Мухошибирcкий район – 13 ДТП, в Кабанском районе зарегистрировано 11 наездов на животных, в Селенгинском районе – 8 ДТП.Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 120 ДТП, связанных с наездами на животных (коровы, лошади, собаки). В большинстве случаев – это аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Кроме того, 14 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.Этот вид ДТП чаще всего регистрируется в темное время суток на автодорогах вне населенных пунктов. В таких случаях водителям необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и фиксировать все обстоятельства аварии, в том числе, характер повреждения транспорта. Следует принять меры к установлению собственника животного: это могут быть специальные отметки или маркировка, а также показания свидетелей. При установлении владельца животного, ущерб автовладелец может возместить в установленном порядке.Владельцам же сельскохозяйственных животных необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. В каждом поселении определены места выпаса и прогона скота. Бесконтрольный выпас животных может повлечь дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать люди.Фото: МВД по Бурятии