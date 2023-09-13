В Бурятии учительница подрабатывает таксистом, чтобы свести концы с концами

В школах Бурятии сохраняется напряженная ситуация с обеспечением педагогическими кадрами. Сейчас открыто 424 вакансии. Не хватает учителей математики, английского и русского языков, литературы, начальных классов, физики. В селе Джида в 2023 - 2024 учебном году математику, химию, биологию планируется проводить в дистанционном формате – проводить традиционные уроки некому.В соцсетях недавно рассказали о дефиците учителей в селе Джида Джидинского района.«В общеобразовательной школе нет учителей по основным предметам. Нет преподавателей математики, русского языка, физики, химии. С этого года часть уроков будет проходить онлайн. Никто не идёт работать», - пишут люди.О том, как будет закрыт дефицит кадров в сельской школе, мы решили узнать в министерстве образования. Нам сообщили, что в 2022 - 2023 учебном году в Джидинской СОШ действительно был дефицит педагогических кадров. Не хватало учителей по русскому языку, математике, химии, биологии.- С нового учебного года учитель прошел переподготовку и начал преподавать русский язык. Что касается математики, ее преподает директор школы, а второй учитель заняла должность советника. В связи с тем, что нужно было разгрузить указанных двух учителей, открыли вакансию учителя математики на 2022 - 2023 учебный год. Вакансию учителя химии, биологии открыли в связи с тем, что учитель ушла в декретный отпуск и данные предметы совмещал учитель из Дырестуйской СОШ, - комментируют в министерстве.Однако желающих поехать в село, видимо, не нашлось, ведь в 2023 - 2024 учебном году математику, химию, биологию будут проводить в дистанционном формате.В текущем учебном году в Джидинском районе педагогов не хватает в 15 школах.- В школах района ожидается специальное оборудование для реализации качественного дистанционного урока. Дефицит предметов закроют за счет преподавателей из других школ района, - подчеркивают в минобразе.Дефицит, разумеется, закроют, но никакие онлайн-уроки не заменят живого общения, когда каждый ученик может сразу спросить у педагога непонятные моменты при объяснении новой темы, а учитель оценить ребят. Непонятно также, каким образом будут проводиться онлайн-уроки по химии и биологии – предметам, которые предполагают проведение лабораторных работ и опытов.Сейчас в школах республики трудятся 10072 учителя. Фактическая потребность в педагогических работниках составляет 424 вакансии. Дефицит закрывают при помощи внутреннего и внешнего совмещения, то есть когда один учитель к своим часам забирает вакантные. По совместительству привлекают педагогов других образовательных организаций, в том числе колледжей и вузов. Не хватает учителей математики, английского и русского языков, литературы, начальных классов, физики.Острая нехватка педагогов наблюдается в Улан-Удэ – в столице республики не хватает 108 учителей, в том числе 25 учителей математики, 18 – иностранного языка, 15 – начальных классов, по восемь учителей биологии и русского языка.Вместе с тем в Министерстве образования и науки Бурятии говорят следующее: «сказать, что люди уходят из профессии школьного учителя, мы не можем. В среднем в течение учебного года сколько выбывает учителей, столько же и прибывает (в том числе с внутренним движением педработников)».С 2020 года в республике количество учителей понемногу увеличивается. Так, в период с 2020 по 2022 год в профессию пришли 365 человек.Кроме того, в Бурятии с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель», которая работает по аналогии с «Земским доктором». На эту программу в министерстве образования возлагают большие надежды.- В 2020 и 2021 годах 57 «земских учителей» стали победителями программы и начали работу в сельских школах республики. В 2023 году 15 учителей начали работать в школах сельской местности. Квота на 2024 год - 22 человека. Всего с 2020 по 2024 год будет закрыто 118 вакансий, - сообщают в министерстве образования.В республике сохраняется тенденция получения образования ради «корочки». Студенты получают педагогические специальности, однако учить детей идет в лучшем случае лишь половина выпускников.К примеру, в 2023 году Бурятский республиканский педагогический колледж окончили 276 человек. По специальности из них трудоустроились 58%, остальные продолжили обучение в вузе, призваны в ряды армии и др.Проблему нехватки учителей частично решили закрыть имеющимися кадрами – теми, кому скоро пора на пенсию. Если ранее учитель, отработавший по специальности 25 лет, имел право на досрочную пенсию, то с 2019 года правила изменились.С 2019 года срок выхода на досрочную пенсию откладывается, причем точкой отсчета является момент, когда педагог набрал нужный педагогический стаж. Если 25 лет стажа он набрал в 2019 году, на пенсию смог выйти только в 2020-м – спустя 12 месяцев; если стаж набран в 2020 году – выход на пенсию откладывается на 24 месяца, то есть на 2022 год и т.д. Вместе с тем максимальная «отсрочка» не должна превышать пяти лет. Таким образом, право на досрочную пенсию возникает у педагогов уже не через 25 лет, а лишь через 30.Многих выпускников от работы в школе удерживает не только огромная нагрузка, но и небольшая зарплата. В министерстве образования сообщают, что средняя заработная плата по республике на ставку составляет около 33 тыс. рублей.Между тем средняя зарплата учителей средней и начальной школы в Москве в январе-июле 2023 года составила 144,8 тыс. рублей.«Номер один» поговорил с учителями, которые работают в школах Улан-Удэ. Учитель начальных классов нам рассказала, что ее средняя зарплата колеблется от 24 до 26 тысяч, включая доплату за классное руководство. Женщина работает на полную ставку. Интересно, что уборщицам в школе, работающим с 8:00 до 17:00, платят 27 тыс. рублей.Чтобы свести концы с концами, в свободное время она подрабатывает в такси. Летом и в период каникул учитель регулярно занимается извозом.Многие молодые учителя в период летних каникул устраиваются на работу продавцами или ищут какую-то другую, чтобы дотянуть до зарплаты.- Наша задача – coздaть пpecтиж yчитeля oплaтoй тpyдa, ycлoвиями тpyдa. И блaгoдapя тoмy, чтo cтpoятcя нoвыe здaния, peaлизyютcя нaциoнaльныe пpoeкты, y нac пoявляeтcя вoзмoжнocть coздaвaть эти ycлoвия тpyдa, - говорила на одном из недавних брифингов пpeдceдaтeль кoмитeтa пo oбpaзoвaнию aдминиcтpaции г. Улaн-Удэ Taтьянa Mитpoфaнoвa.Но, судя по всему, поднять престиж профессии учителя пока не получается, и пока будет существовать такой разрыв в зарплатах в регионах и столице, проблема с нехваткой педагогов сохранится.Фото: «Номер один»