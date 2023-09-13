Бурятия сменяет в Приморье мясо на рыбу

Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев и министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронцов на ВЭФ-2023 договорились о взаимных поставках продукции в рамках сотрудничества между ведомствами, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.В числе продуктов для поставок в Приморский край: деликатесные колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия, вода питьевая, чаи из дикоросов, консервы из дикоросов, соки из облепихи, а также племенной скот, табунные лошади, зерно фуражное, семена зерновых и пр. Всего в поставках заинтересованы 23 предприятия АПК.Кроме того, установление сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Бурятии и Приморского края позволит реализовывать совместные инвестиционные проекты, решать вопросы материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса, расширять деловые контакты между сельскохозяйственными товаропроизводителями сторон и т.д.Сельхозтоваропроизводители Бурятии в составе делегации во главе с Галсаном Дареевым также прибыли на Восточный экономический форум для обсуждения в индивидуальном порядке вопросов поставок говядины в Приморский край. Такие встречи проводятся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».Имеющаяся кормовая база Бурятии позволяет эффективно производить до 80 тыс тонн мяса. На сегодняшний день годовые мощности по первичной переработке мяса в Бурятии составляют 19,4 тыс тонн (при односменной работе), по глубокой переработке мяса - 55 тыс тонн.В свою очередь в Бурятию из Приморского края будет поставляться качественная рыбная продукция, в рамках соглашения подписанного с агентством по рыболовству Приморского края.Фото: минсельхозпрод Бурятии