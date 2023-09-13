Общество 13.09.2023 в 10:34

Бурятия сменяет в Приморье мясо на рыбу

Республика будет поставлять мясную продукцию в Приморский край, взамен получая качественную рыбу
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Текст: Номер один
Бурятия сменяет в Приморье мясо на рыбу
Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев и министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронцов  на ВЭФ-2023 договорились о взаимных поставках продукции в рамках сотрудничества между ведомствами, сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.

В числе продуктов для поставок в Приморский край: деликатесные колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия, вода питьевая, чаи из дикоросов, консервы из дикоросов, соки из облепихи, а также племенной скот, табунные лошади, зерно фуражное, семена зерновых и пр. Всего в поставках заинтересованы 23 предприятия АПК.
Кроме того, установление сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Бурятии и Приморского края позволит реализовывать совместные инвестиционные проекты, решать вопросы материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса, расширять деловые контакты между сельскохозяйственными товаропроизводителями сторон и т.д.

Сельхозтоваропроизводители Бурятии в составе делегации во главе с Галсаном Дареевым также прибыли на Восточный экономический  форум для обсуждения в индивидуальном порядке вопросов поставок говядины в Приморский край. Такие встречи проводятся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Имеющаяся кормовая база Бурятии позволяет эффективно производить до 80 тыс тонн мяса. На сегодняшний день годовые мощности по первичной переработке мяса в Бурятии составляют 19,4 тыс тонн (при односменной работе), по глубокой переработке мяса - 55 тыс тонн.

В свою очередь в Бурятию из Приморского края будет поставляться качественная рыбная продукция, в рамках соглашения подписанного с агентством по рыболовству Приморского края.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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Бурятия Приморье агро соглашение

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