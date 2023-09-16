В Улан-Удэ сирота судится с властями Бурятии

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ завершилось рассмотрение финансового иска сироты к властям Бурятии. Бурятская Фемида отказала бесквартирному улан-удэнцу. Речь идет об обеспечении сирот жильем, когда, покинув детдома, они выходят в самостоятельную жизнь.Обеспечение жильем детей-сирот в последние годы стало системной проблемой. В среднем сироты ждут получения собственной квартиры годами, а то десятками лет. Да, когда бурятские сироты от отчаяния через суд требуют выдать им жилье, Фемида встает на их сторону. То и дело выпускаются судебные акты, которые обязывают власти Бурятии все же предоставить сиротам их законное жилье. Это происходит из-за того, что суды не имеют права отказать в удовлетворении подобных исков.Честно говоря, эффект от этих решений судов, можно сказать, нулевой. Куча вступивших в силу решений судов пребывает в статусе находящихся на исполнении, но неисполненных.Сироты, возмущенные отсутствием эффекта от своих юридических побед в суде, вновь идут в храм справедливости. Требуют компенсации за неисполнение судебного решения в разумный срок. И Фемида опять выносит решения в их пользу. Но ведь сиротам, которые мыкаются по съемным углам, по сути, нужно жилье.Недавно один из сирот, который живет в съемной квартире и платит ее хозяину арендные деньги, подсчитал, сколько денег ушло в чужие руки. Получилась очень солидная сумма. Парень решил взыскать эти потраченные средства с Бурятии. Его логика проста. Если бы выделили ему жилье, положенное по закону, то он бы бесплатно жил там, платя только за услуги ЖКХ. Расходов на арендную плату не было бы. Эти деньги он мог бы положить в банк или потратить на что-то.В своем иске в Железнодорожный райсуд истец-сирота указал, что ему должны были предоставить жилое помещение много лет назад по исполнении 18 лет. Но, подчеркнул истец, жилье ему так и не предоставлено.- Истец с 22.09.2019 вынужден нести расходы по аренде квартиры для проживания на территории города Улан-Удэ, - пояснил Владимир Дашиев для «Номер один» детали иска.Бесквартирный сирота годами скитается по бурятской столице, снимая квартиру то в одном месте, то в другом. Истец просил взыскать 660 тыс. рублей и приложил к иску договоры аренды, а также расписки о получении арендодателем оплаты.Кстати, ранее сирота уже подавал на чиновников в суд об обязании предоставить ему жилое помещение. Он выиграл и в начале 2022 года соответствующее судебное решение вступило в силу. Суд отметил, что отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (и детей, оставшихся без попечения родителей), отсутствие сформированного республиканского специализированного жилищного фонда, равно как и наличие других лиц, обладающих аналогичным правом, не могут служить препятствием к реализации истцом права на обеспечение жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения.«Таким образом, суд фактически установил незаконное бездействие ответчика по исполнению обязательств, возложенных № 159-ФЗ, что повлекло для истца убытки в размере 660 000 рублей <...> Договорами аренды жилых помещений и расписками в получении арендодателями денежных средств подтверждается тот факт, что для реализации права на жилище истец несет ежемесячные расходы, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с незаконным бездействием ответчика по предоставлению жилого помещения. Поэтому расходы в сумме 660 000 подлежат взысканию с Министерства финансов Республики Бурятия – финансового органа государственной власти субъекта РФ», - указано в сегодняшнем иске сироты.С минфина попросили взыскать 660 000 рублей, а с минсоцзащиты республики - неустойку за неисполнение судебного решения о предоставлении сироте жилого помещения по договору найма (которое вступило в силу в начале 2022 года).Минфин Бурятии в суд просто не пришел. Ведомство прислало письменный отзыв, в котором полагало, что иск не стоит удовлетворять.Суд признал, что республиканским законом установлено, что дети-сироты (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) должны обеспечиваться жильем за счет республиканского бюджета. Судья отметила, что минстрой республики является главным распорядителем средств, выделяемых в бюджете на строительство, покупку жилья для сирот. А минсоцзащиты ведет список сирот, подлежащих обеспечению жильем. Суд констатировал факты, которые всем и без того известны.На страницах судебного вердикта Фемида даже вспомнила, что в Бурятии разработана региональная программа ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению положенным жильем детей-сирот: «финансирование которой планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета».В течение 2023 года в республике планировали предоставить жилье 100 сиротам. Как ранее сообщали чиновники, средний срок ожидания жилья у сирот составляет порядка десяти лет.По итогам рассмотрения дела в Железнодорожном суде пришли к следующему выводу.«Истец не представил суду доказательств, подтверждающих, что он должен будет произвести расходы в виде уплаты арендных платежей за наем жилого помещения в связи с непредставлением жилых помещений по решению суда, а также наличие причинно-следственной связи между бездействием органа исполнительной власти субъекта РФ и его последствиями», - постановила районная Фемида.То есть суд посчитал недоказанной связь между тем, что сирота живет в съемном жилье (платит за его аренду), и тем, что ему не выдали жилье от государства. Без комментариев. Здесь и сказать нечего.Еще в своем вердикте суд провел такую мысль - истец не доказал, что расходы на наем жилья «являлись вынужденными, обусловленными именно бездействием Министерства социальной защиты населения РБ».Тем временем у сирот так и остаются ответы без вопросов. Кто все-таки виноват, что сирота, не имея положенного бесплатного жилья, вынужден платить деньги за съемное, так как хочет жить в нормальных условиях?Как отмечено выше, суд требование к минфину республики о взыскании убытков в 660 000 рублей оставил без удовлетворения. Сирота будет вынужден по-прежнему терять деньги, оплачивая съемное жилье.Есть известная русская поговорка: «Обещанного три года ждут». Где-то в более благополучной европейской части России она, возможно, и отражает действительность. Но мы повторим, что этот сирота ждет жилье уже в несколько раз дольше, чем три года.Как пояснил юрист Владимир Дашиев, сирота намерен подать апелляционную жалобу.Фото: «Номер один»