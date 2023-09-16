В Бурятии волонтеры сняли видеоролик про экологический апокалипсис

Экозащитники Бурятии сняли видеоролик с глубоким смыслом. По сюжету уже наступил 2039 год. Постапокалипсис. Люди живут среди гор мусора, свалок и уже привыкли к этому. Маленькие дети случайно нашли среди мусора красивую фотографию Байкала. Они решили во что бы то ни стало отыскать то, что изображено на картинке. Но взрослые только отмахиваются от ребят, считая их бессмысленные поиски всего лишь детской фантазией. Но путешествие маленьких мечтателей увенчается успехом. Они, несмотря ни на что, найдут прекрасное и чистое озеро среди мрака и ужаса происходящего.Специально для этого клипа написан бурятский кавер песни «Прекрасное далеко» в исполнении морин-хууриста Еши Дармахеева.Сценарий и идея клипа принадлежит Чингису Болотову и Аюуру Бат. Режиссер - Аюур Бат. Оператор и монтаж: Алдар Загдаев.- Если мы с вами не научимся ценить свою землю и природу, доказывать свою любовь к природе Бурятии не только словами, а на деле и в действиях, то вся эта фантастическая картина может вполне стать реальной, - говорит руководитель АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов. – Нужно менять вредные привычки, учить своих детей и близких не оставлять после себя мусор, чтобы не настал экоапокалипис из нашего клипа.Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.