Журавли из Бурятии полетели к местам зимовки

В 2023 году научные сотрудники парка Лопсон Базаров и Цыдып Доржиев вместе с московскими орнитологами поставили метки журавлям-красавкам для изучения путей их миграции. Пяти птенцам закрепили GPS-GSM-передатчики для отслеживания перемещений птиц. Они начали миграцию на места зимовки 17 августа 2023 года, сообщают в телеграм-канале «Саянские вести».







«Согласно датчикам, птенцы, помеченные в селе Туран, пролетели через Улекчин Закаменского района, Петропавловку Джидинского района в Монголию. Сейчас они в 100 км к западу от Улан-Батора», - сообщают "Саянские вести".

А птенцы, помеченные в селе Зактуй, сразу отправились в Монголию. Сейчас они в районе монгольского города Дархан.





Фото: pixabay.com; "Саянские вести"