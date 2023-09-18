Общество 18.09.2023 в 11:08
Журавли из Бурятии полетели к местам зимовки
Птицы заселяли Тункинский нацпарк
Текст: Евгения Гармаева
В 2023 году научные сотрудники парка Лопсон Базаров и Цыдып Доржиев вместе с московскими орнитологами поставили метки журавлям-красавкам для изучения путей их миграции. Пяти птенцам закрепили GPS-GSM-передатчики для отслеживания перемещений птиц. Они начали миграцию на места зимовки 17 августа 2023 года, сообщают в телеграм-канале «Саянские вести».
А птенцы, помеченные в селе Зактуй, сразу отправились в Монголию. Сейчас они в районе монгольского города Дархан.
«Согласно датчикам, птенцы, помеченные в селе Туран, пролетели через Улекчин Закаменского района, Петропавловку Джидинского района в Монголию. Сейчас они в 100 км к западу от Улан-Батора»,- сообщают "Саянские вести".
Фото: pixabay.com; "Саянские вести"