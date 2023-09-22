Общество 22.09.2023 в 09:05

Глава Бурятии: «Мы чтим тех, кто по-настоящему, искренне вкладывается в победу»

Алексей Цыденов вручил награды отличившимся жителям республики
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии: «Мы чтим тех, кто по-настоящему, искренне вкладывается в победу»
21 сентября состоялось награждение жителей Бурятии, внесших вклад в развитие республики, восстановление Донбасса, а также оказывающих помощь землякам – участникам СВО и их семьям. Награды им вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

За особые заслуги, способствующие повышению авторитета Бурятии, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи званием «Почетный гражданин Республики Бурятия» награжден исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал Михаил Носулев.

- Каждый из вас внес большой вклад в становление и развитие нашей большой Родины, Республики Бурятия. Сегодня у нас необычное вручение. У нас Михаил Яковлевич удостоен звания «Почетного гражданина Республики Бурятия». Михаил Яковлевич был командующим 36-й Армии, который за свои недолгие годы командования вывел армию на лидирующие позиции в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Так как вы уделяете внимание вообще всей службе, нашим ребятам, это меньшее, что мы могли сделать – отметить вас как почетного гражданина Республики Бурятия. Сегодня у нас много награждаемых, и все, так или иначе, связаны со специальной военной операцией. Награждение республиканскими наградами – это малая часть, наш малый вклад республики в одно большое дело. Чтобы наша страна победила, мы чтим тех, кто по-настоящему, искренне вкладывается в победу и в защиту нашей страны, нашей Родины. Уважаемые награждаемые, искренне всем слова благодарности, - сказал в своем выступлении Алексей Цыденов.

- Спасибо большое, очень тронут таким высоким званием. Приехав сюда, нашел для себя почву для развития, поднятия уровня армии. Мы достигли больших успехов. Многое сделано, многое предстоит сделать. Благодарен, что вы оценили мой труд во благо республики. Буду и в дальнейшем помогать, поддерживать и прославлять республику, - сказал в ответном слове Михаил Носулев.

Также за самоотверженный труд в деле восстановления объектов Донецкой Народной Республики благодарственным письмом зампреда правительства России Юрия Трутнева награжден генеральный директор ООО «Снежный Барс» Виталий Раднаев.

За личное мужество и героизм при исполнении служебного и гражданского долга медалью Алдара Цыденжапова награжден начальник отделения гарнизонной и патрульной служб военной комендатуры Восточного военного округа Аюша Цыденжапов.

Званием «Заслуженный юрист Республики Бурятия» за многолетнюю добросовестную работу награждена уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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