Общество 25.09.2023 в 15:19

В Бурятии приставы добились выплаты компенсации пострадавшему в ДТП ребенку

Невнимательная автоледи перечислила ему 200 тыс рублей за моральный вред
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Текст: Номер один
В Бурятии приставы добились выплаты компенсации пострадавшему в ДТП ребенку
В Службе судебных приставов по Бурятии завершили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда для пострадавшего в ДТП ребенка, сообщили в пресс-службе управления.

Как было установлено в суде, куда с исковым заявлением обратилась мать потерпевшего, мальчик попал под колеса автомобиля должницы, когда она отвлеклась на мобильный телефон. В результате наезда ему был причинен тяжкий вред здоровью. Суд обязал виновную выплатить пострадавшему 200 тыс рублей.

«После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда и погашать долг перед ребенком, который пострадал из-за её невнимательности. Поэтому в отношении женщины были применены меры принудительного исполнения», - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.

26-летняя улан-удэнка была временно ограничена в праве выезда из России, а также в пользовании специальным правом: управлять автомобилем она смогла бы только после уплаты всего долга. Помимо этого, банковские счета женщины были арестованы, а из-за того, что она скрывалась от судебного пристава, дважды ее пришлось объявлять в розыск.

Принятые меры дали свой результат: установленная судом сумма компенсации морального вреда была полностью взыскана. Денежные средства уже перечислены матери пострадавшего ребенка.

Фото: УФССП по Бурятии

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