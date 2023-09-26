Общество 26.09.2023 в 11:42

В Улан-Удэ подвели итоги пожароопасного сезона

Главной причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подвели итоги пожароопасного сезона
В Улан-Удэ подвели итоги прохождения весенне-летнего пожароопасного периода. Как сообщили в мэрии, с начала сезона в этом году на территории Улан-Удэ зарегистрировано восемь лесных пожаров.

- По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в четыре раза, однако перехода лесного пожара на жилой массив не допущено. Причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнём местным населением и переход с земель иных категорий. Общая площадь возгораний составила 26 га, - сообщил заместитель председателя Комитета ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.

По словам чиновника, для тушения лесных пожаров было задействовано 285 человек и 82 единиц техники. Сотрудники полиции и администрации города на постоянной основе проводили рейды по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Составлен 91 административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и 173 протокола за нарушение требований пожарной безопасности. Общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила более 1,3 млн рублей.

Также на территории города зарегистрировано 112 возгораний сухой травы.

- С 23 сентября стартовал месячник чистоты, во время которого проводится очистка территорий от мусора и сухой растительности с участием жителей, учреждений и предприятий всех форм собственности, включая СНТ и ДНТ. Напоминаем жителям о необходимости своевременной уборке мусора и сухой травы как на своем участке, так и на прилегающей территории. В соответствии с правилами противопожарного режима запрещается использовать открытый огонь для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, - сказал Дмитрий Федоров.

Особый противопожарный режим в Улан-Удэ был введен с 4 апреля 2023 года. Его продолжительность составила 170 дней.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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Лесной пожар

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