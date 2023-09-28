В Бурятии поддержат конкурс молодых инвалидов

Перечень компетенций чемпионата «Абилимпикс» в этом году расширен в почти три раза, количество участников выросло в два раза. Об этом сообщила на Совете по образованию при главе Бурятии руководитель центра инклюзивного образования Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Светлана Базарова.На 2024 год также планируется рост количества компетенций: есть заявки от на проведение компетенций «Студийный фотограф», «Декорирование тортов», «Карвинг», «Портной». В связи с этим требуется увеличение финансирования на организацию и призовой фонд чемпионата, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.«Чемпионат поддержим. Рассчитайте потребность в финансировании. Нам нужно по максимуму расширить круг участников «Абилимпикса», чтобы адаптировать ребят к самостоятельной жизни, дать трудовые навыки, чтобы они могли получить работу», - заявил Алексей Цыденов.«Абилимпикс» (олимпиада возможностей) - это международное движение, в рамках которого проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет.С 2018 года в Бурятии проведено шесть региональных чемпионатов, победители республиканского уровня представляли регион на четырех национальных чемпионатах. Число участников, экспертов, волонтеров стабильно растет. В 2023 году произошел кратный рост - количество компетенций увеличилось с 12 до 32, число участников с 94 до 200.Кроме того, в 2023 году концепция «Абилимпикса» расширилась от конкурса профмастерства до формата движения, которое не только обеспечивает мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к получению профобразования, но и содействует развитию новых профессий и трудовой занятости людей с инвалидностью.Фото: egov-buryatia.ru