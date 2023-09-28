Общество 28.09.2023 в 12:28

Власти Улан-Удэ махнули рукой на подрядчиков и сами отремонтировали ливнёвки

Устранять недочеты после ремонта улиц дорожники не торопились
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ махнули рукой на подрядчиков и сами отремонтировали ливнёвки
Власти Улан-Удэ своими силами устранили недочеты в ливневых канализациях, вскрывшиеся после капитального ремонта дорог. Как сообщили в мэрии, всего таких объектов в городе было пять. Это ливневки на улицах Мокрова, пр. Строителей, Терешковой, Сахьяновой и Балтахинова.

- Ранее мы проводили комиссионные выезды, обследовали ливневые канализации, уведомляли подрядчиков и ждали от них действий. В итоге мы приняли решение - эти ливневки мы отремонтируем сами, и не будем надеяться на подрядчиков, - сказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.

Таким образом, ремонтно-строительные бригады комбината параллельно с основными видами работ по благоустройству города начали приводить в порядок ливневки, которые находились в плохом состоянии после капремонта.

- Объем работы был большой, поскольку пришлось практически с нуля восстанавливать ливневые канализации: укладывать дорожные плиты, восстанавливать целостность лотков, устанавливать новые чугунные решетки. Сейчас нам осталось доделать ливневку на ул. Балтахинова, - объяснил специалист Комбината по благоустройству Игорь Никоноров.

На улице Балтахинова во время капремонта дороги поверх существующей ливневки был установлен новый водоприемник. Его не закрепили к основанию дорожных плит, из-за чего в процессе интенсивного дорожного движения асфальт вокруг водоприемника начал разрушаться, а решетки ливневой канализации буквально стали подпрыгивать.

Специалисты Комбината демонтировали установленный сверху водоприемник и старые дорожные плиты с водоприемными отверстиями. Они поднимут ливневку до уровня дорожного полотна и закрепят к основанию плит, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта. После ремонтных работ специалисты прочистят ливневку каналопромывочной машиной.

Как уточнили в мэрии, деньги, затраченные комбинатом на ремонт ливнёвок, власти планируют взыскать с нерадивых подрядчиков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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