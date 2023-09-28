В Монголии ВВП впервые достиг пяти тысяч долларов на душу населения

Валовой внутренний продукт Монголии на душу населения впервые достиг $5000 и в следующем году может вырасти до $6000. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на консультативной встрече партнеров по развитию страны.«По итогам первого квартала 2023 года платежный баланс нашей впервые стал положительным, а экономический рост достиг 6,4%. Валовой внутренний продукт на душу населения впервые достиг $5000 и ожидается, что в 2024 году он достигнет $6000», - сказал глава монгольского правительства.Он выступил на консультативной встрече с представителями ООН и дипмиссий в Монголии, а также с сотрудниками МВФ, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Швейцарского агентства развития. Премьер-министр поблагодарил их как партнеров по развитию страны и пригласил высказать свои мнения при подготовке бюджета на 2024 год.«Наш бюджет 2023 года был направлен на стабилизацию экономики. А бюджет на 2024 год будет направлен на баланс развития городов и сел. И это изменит то, как правительство будет делать все в будущем. Для развития эффективного рынка капитала с участием граждан, инвесторов и частного сектора поэтапно идет процесс преобразования крупных госпредприятий в открытые акционерные общества», - отметил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.Фото: «Номер один»