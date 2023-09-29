Общество 29.09.2023 в 11:45
В Бурятии вслед за школой сорвали строительство поликлиники
Оба крупных объекта в Еравнинском районе возводила одна компания
Текст: Андрей Константинов
Работы по возведению поликлиники в селе Сосново-Озерское Еравнинского района продолжит новая подрядная организация ООО «Золтогрупп». Накануне объект посетил начальник Управления капстроительства Бурятии (УКС) Анатолий Урбанов. Он встретился с новым подрядчиком, обсудил сроки и дальнейшие планы строительства.
Как сообщили в УКСе, контракт на достройку объекта с новой фирмой заключили на прошлой неделе. Перед тем как подрядчик приступил к строительству, сотрудники Управления капстроительства проверили качество ранее выполненных работ.
«Сейчас с подрядной организацией мы обсудили сроки выполнения работ, а также вопрос по поставке материалов. Определились по объёмно-планировочным решениям и по фасаду. Решили вопросы по конструктиву и генплану. С районной администрацией определили точки присоединения к инженерным сетям. Новой подрядной организации предстоит в короткие сроки достроить объект и до конца года ввести его в эксплуатацию», - рассказал Анатолий Урбанов.
Как напомнили в УКСе, строительство поликлиники на 150 посещений началось в мае этого года. Предыдущая подрядная организация ООО «Витим» не справилась со своими обязательствами. На объекте не хватало рабочей силы, из-за чего сроки существенно затянулись. За весь период рабочие смогли только возвести фундамент до перекрытия на отметке ноль. Сейчас новый подрядчик приступил к выполнению работ по устройству перекрытий и колонн.
Отметим, это уже второй объект, строительство которого сорвала фирма «Витим». Ранее этот подрядчик не справился со своими обязательствами по возведению новой школы в селе Сосново-Озерское. Объект должны были сдать этим летом, однако по состоянию на середину сентября школа была готова лишь на 84%. Из-за срыва сроков Управление капстроительства объявило о расторжении контракта с компанией, сообщив, что прорабатывает вопрос о внесении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.
Фото: Минстрой Бурятии
Как сообщили в УКСе, контракт на достройку объекта с новой фирмой заключили на прошлой неделе. Перед тем как подрядчик приступил к строительству, сотрудники Управления капстроительства проверили качество ранее выполненных работ.
«Сейчас с подрядной организацией мы обсудили сроки выполнения работ, а также вопрос по поставке материалов. Определились по объёмно-планировочным решениям и по фасаду. Решили вопросы по конструктиву и генплану. С районной администрацией определили точки присоединения к инженерным сетям. Новой подрядной организации предстоит в короткие сроки достроить объект и до конца года ввести его в эксплуатацию», - рассказал Анатолий Урбанов.
Как напомнили в УКСе, строительство поликлиники на 150 посещений началось в мае этого года. Предыдущая подрядная организация ООО «Витим» не справилась со своими обязательствами. На объекте не хватало рабочей силы, из-за чего сроки существенно затянулись. За весь период рабочие смогли только возвести фундамент до перекрытия на отметке ноль. Сейчас новый подрядчик приступил к выполнению работ по устройству перекрытий и колонн.
Отметим, это уже второй объект, строительство которого сорвала фирма «Витим». Ранее этот подрядчик не справился со своими обязательствами по возведению новой школы в селе Сосново-Озерское. Объект должны были сдать этим летом, однако по состоянию на середину сентября школа была готова лишь на 84%. Из-за срыва сроков Управление капстроительства объявило о расторжении контракта с компанией, сообщив, что прорабатывает вопрос о внесении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.
Фото: Минстрой Бурятии
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