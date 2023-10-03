Общество 03.10.2023 в 14:21

Трех погибших бойцов батальона «Байкал» наградили орденами Мужества

Награды вручили родным военнослужащих
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Текст: Андрей Константинов
Трех погибших бойцов батальона «Байкал» наградили орденами Мужества
Церемония вручения наград родным погибших в ходе спецоперации бойцов состоялась сегодня в администрации Октябрьского района. Как сообщили в мэрии города, за отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены младший сержант Александр Пигнанов, рядовые Виталий Зеляльдинов и Тамажап Раднаев. Все они входили в состав добровольческого батальона «Байкал».

- На долю мужей, отцов, сыновей и братьев выпала нелегкая задача - защита Родины. За каждым из бойцов стоит сила духа, подвиг и огромный вклад в общую победу, иногда даже ценой своей собственной жизни. И сегодня мы вручаем награды тем, кто был готов к самопожертвованию ради нас с вами и мирного неба над головами наших детей. Они - настоящие Герои. Вечная память! Мы всегда будем помнить о вас! - сказал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.

Младший сержант Александр Пигнанов родился 2 февраля 1971 года в Улан-Удэ. Окончил школу №32 и в 1989 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ. В 2010 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности «Менеджмент высоких технологий». Участвовал в специальной военной операции на Украине в составе добровольческого отряда «Байкал».

Рядовой Виталий Зеляльдинов родился 6 апреля 1979 года в Ашхабаде. Окончил среднюю школу, получил среднее профессиональное образование, работал шеф-поваром в кофейне «Шоколадница». Участвовал в СВО в составе добровольческого отряда «Байкал».

Рядовой Тамажап Раднаев родился 16 января 1999 года в селе Верхний Ичетуй Джидинского района. После окончания средней школы №2 в Кяхте прошел срочную службу в рядах Российской армии. Принимал участие в СВО в составе добровольческого отряда «Байкал».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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