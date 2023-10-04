Жителям Бурятии планируют запретить добывать кедровые шишки

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки в Лесной кодекс. Они касаются правового регулирования заготовки кедровых орехов. Сенаторы решили вплотную заняться шишками, поставив под запрет право обычных людей из таежных регионов собирать дикоросы. В Бурятии раскритиковали законопроект, который фактически запрещает гражданам пользоваться дарами природы.«Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 35 и 82 Лесного кодекса, предоставив субъектам РФ право по установлению мест для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроков и разрешенных объемов его заготовки», - говорится в пояснительной записке.Как сообщило РИА Новости, поправка позволит регионам, в зависимости от природно-климатических особенностей, устанавливать сроки заготовки, перечень мест заготовки, в которых гражданам разрешат сбор кедровых орехов для собственных нужд. Также закон позволит установить разумную норму сбора ореха каждым гражданином. Благодаря ей законодатели планируют свести на нет незаконный коммерческий оборот кедровых орехов.В новом законе, если он будет принят, предлагается уточнить порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки орехов. Предоставят такую возможность только «субъектам предпринимательской деятельности, владеющим объектами инфраструктуры, предназначенными для производства продукции из пищевых лесных ресурсов».Иначе говоря, кедровники будут сдаваться в аренду фирмам, имеющим производственные мощности для переработки. Они получают преимущество при передачe им лесных массивов в долгосрочную аренду. Хотя при чем здесь переработка, не совсем ясно - орехи не надо как-то перерабатывать, они годятся в пищу сразу же после того, как шишка упадет на землю и ее подберет голодный медведь или житель Бурятии. Орехи также можно долго хранить.Обосновывая жесткие «ореховые» ограничения, сенаторы заявили, что отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в Российской Федерации фактически отсутствует, а «продукция экспортируется в страны Азии в непереработанном виде практически в полном объеме». Мол, это плохо - продавать орешки в Китай.Хотя тут есть некая двойственность. Например, Федеральная таможенная служба недавно с гордостью отчиталась, что экспорт необработанного кедрового ореха в страны ЮВА составил в 2022 году 7,4 тыс. тонн.Причем инициаторов поправок, видимо, не особо волнует то, что кедровые орехи население регионов использует в качестве пищевой добавки в свой, не слишком богатый рацион и как-то пытается разнообразить его.- Население республики, особенно живущее возле Байкала, постепенно лишается одного права за другим. Вначале нам запретили ловить омуль, добывать древесину, что-то строить, в лес летом ходить, теперь очередь до орехов и грибов дошла, - посетовала баргузинская общественница Галина Арсеньева.Добавим, что с 1 октября 2023 года в России введена уголовная ответственность за сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами.Так, в Уголовном кодексе появилась ст. 260.1, санкции по ней - от шести до девяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Это грозит тем, кто собирал ценные виды грибов (свыше 20 видов) с целью продажи либо для собственных нужд, но заведомо зная, что грибы считаются особо ценными. Получить уголовный срок теперь также можно за уничтожение, повреждение и оборот таких дикоросов. Кроме того, административная ответственность будет грозить и тем грибникам, в чьих лукошках при выходе из леса проверяющие обнаружат некоторые виды мухоморов, занесенных в Красную книгу. Выглядит все это бредово, однако лучше не попадать в столь двусмысленную ситуацию.Возвращаясь к орешкам. Помимо всего этого, кедровые орехи недавно внесли в список стратегически важных товаров и ресурсов России. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, за контрабанду кедровых орехов будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет, такое наказание предполагает ст. 226.1 Уголовного кодекса. Речь идет как об орехах корейской сосны в скорлупе, так и очищенных от нее.Как отмечают ученые, «кедровые орехи — один из так называемых «эликсиров молодости». Они помогают замедлить процессы старения и бороться с дерматологическими недугами, способствуют росту волос и ногтей. Содержащиеся в них антиоксиданты борются со свободными радикалами и вредоносными бактериями. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е поддерживает целостность клеточных мембран, защищает кожу от вредного ультрафиолета. Поэтому с помощью масла кедровых орехов можно поддерживать эластичность кожи, увлажнять ее. Кедровые орехи также помогают мужчинам сохранять потенцию.Но самое главное - орехи очень питательны и в сегодняшних условиях считаются прекрасной добавкой к рациону. Причем это было актуальным во все времена.- Во время войны и в послевоенное время мы, дети, тогда выжили благодаря орехам. Ходили в лес и собирали шишки, затем из них лепешки пекли, смешивая с мукой. Тогда никто нам не запрещал в лес ходить. И осенью, и весной паданку собирали. Помню, 9 мая поздно вечером пришли из леса, а вся деревня светится. И мы узнали, что народ на улице празднует окончание войны,- рассказывает пенсионерка из Бичуры Любовь Чернышова.Член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын, в свою бытность главой региона активно внедрявший идею по привлечению населения республики к сбору дикоросов, на этот раз явно предпочел дистанцироваться от щекотливой темы.- Давайте не будем забегать вперед, законопроект пока еще не обсуждался публично, поэтому сложно что-то сказать, - сообщил сенатор.Судя по всему, законопроект действительно вызовет критику со стороны общества.Депутат Хурала Сергей Мезенин, комментируя «ореховый» законопроект, отметил, что он нуждается в серьезной доработке. Нынешний же вариант законопроекта, по его словам, откровенно вреден для жителей Сибири и Дальнего Востока.- Прежде всего возникает целый ряд моментов, связанных с администрированием, ведь тут или новый орган надо создавать, или возложить полномочия на инспекторов по охране леса. Соответственно, это новые штатные единицы. Возле каждого кедра по проверяющему же не поставишь, - полагает депутат. - Закон будет крайне непопулярен у граждан, поскольку, по сути, нарушается их исконное право ходить в лес и пользоваться дарами природы, кстати, восполняемыми.Таким образом, законопроект может рассматриваться как вмешательство в личные свободы граждан, так как это ограничивает их право на самостоятельный выбор и образ жизни. Тем более что формально граждане по-прежнему имеют право на использование природных ресурсов, к которым относятся и дикоросы.Фото: «Номер один»