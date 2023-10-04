В Бурятии мусором занялся омбудсмен

В Бурятии к уполномоченному по правам обратилась жительница Улан-Удэ, которая пожаловалась на то, что региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» более месяца не вывозит твердые коммунальные отходы из частного сектора, сообщили в аппарате омбудсмена .Юлия Жамбалова инициировала проверку Республиканской службой государственного строительного надзора. По ее результатам выявлены нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.По факту предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в отношении ООО «ЭкоАльянс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.Сам по себе инцидент рядовой, но знаковый. Жалобы на «ЭкоАльянс» - не редкость. А вот жалоб на мусор омбудсмену не припоминается, хотя жить без мусора в округе – это ведь тоже право человека. Согласитесь, иного уровня проблема вырисовывается.Фото: «Номер один»