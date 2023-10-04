Общество 04.10.2023 в 09:54

В Бурятии мусором занялся омбудсмен

В отношении «ЭкоАльянса» возбуждено дело об административном правонарушении
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Текст: Номер один
В Бурятии мусором занялся омбудсмен
В Бурятии к уполномоченному по правам обратилась жительница Улан-Удэ, которая пожаловалась на то, что региональный оператор  ООО «ЭкоАльянс» более месяца не вывозит твердые коммунальные отходы из частного сектора, сообщили в аппарате омбудсмена .

Юлия Жамбалова инициировала проверку Республиканской службой государственного строительного надзора. По ее результатам выявлены нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По факту предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в отношении ООО «ЭкоАльянс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Сам по себе инцидент рядовой, но знаковый. Жалобы на «ЭкоАльянс» - не редкость. А вот жалоб на мусор омбудсмену не припоминается, хотя  жить без мусора в округе – это ведь тоже право человека. Согласитесь, иного уровня проблема вырисовывается.  

Фото: «Номер один»



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