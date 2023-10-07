В Улан-Удэ суд оставил больную пенсионерку без крыши над головой

Вера Наумова до осени 2021 года проживала в бараке по улице Терешковой. У 68-летней женщины была там двухкомнатная неблагоустроенная квартира общей площадью 46,2 квадратных метра. В 2014 году дом признали аварийным, а в 2021 пенсионерку выселили по решению суда. Сейчас Вера Адамовна скитается по знакомым.Вера Наумова – пенсионерка, инвалид второй группы. Подрабатывать, чтобы заработать на съем жилья или оплатить услуги юристов, которые могли бы защитить ее права, она не может по состоянию здоровья.- Инвалидность мне дали в 1997 году. Годом ранее меня прямо на пешеходном переходе сбила машина, год я не работала. До сих пор беспокоят головные боли, каждый год прохожу плановое лечение, - рассказывает женщина.Вера Адамовна проживала по улице Терешковой, 19. Двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в этом доме женщина приобрела за миллион рублей.В 2015 году дом признали аварийным, расселить обещали до конца 2022 года. Вера Наумова надеялась, что ей дадут новое жилье, однако вместо этого женщине предложили компенсацию, не оставив выбора.В 2021 году комитет по имуществу подал на Веру Адамовну в суд. Чиновники намеревались принудительно изъять квартиру пенсионерки и выплатить за нее выкупную стоимость.Ранее комитет по управлению имуществом отправлял гражданке Наумовой пакет документов: проект соглашения об изъятии недвижимого имущества, выписку из ЕГРН на жилое помещение, выписку из ЕГРН на земельный участок, отчет об оценке.Вера Адамовна документы получила, но ответа никакого не дала.«При таких обстоятельствах ч. 9 ст. 32 Жилищного кодекса РФ допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда», - следует из материалов дела.Квартиру пенсионерки оценили в 750 тыс. рублей, к этой сумме добавили убытки, причиненные собственнику жилого помещения в связи с его изъятием. Общая сумма, которую намеревались выплатить женщине, составила 2 млн рублей.Позднее мэрия исковые требования увеличила. Чиновники просили также снять с регистрационного учета квартиру Веру Адамовны и обязать ее принять причитающееся возмещение.Дом по улице Терешковой, 19, власти должны были расселить в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года на период 2019-2024 гг.».Как пояснили в суде представители комитета, финансирование расселения аварийного дома происходило не за счет средств фонда, а по «иным программам субъекта РФ, вследствие чего расселение граждан, проживающих в этом доме, происходит не в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Значит указанное жилое помещение, принадлежащее Наумовой, подлежит изъятию только путем выкупа», - сказали чиновники в судебном заседании.Прийти на судебное заседание, чтобы отстоять свои права, женщина не могла по состоянию здоровья. Однако с требованиями мэрии Вера Адамовна не соглашалась, объясняя свой протест тем, что на выкупную стоимость в размере 2 млн рублей другое жилье приобрести невозможно.Суд рассмотрел дело в заочном порядке и принял решение удовлетворить требования комитета по имуществу.Выезжать из аварийного дома пенсионерка не хотела – надеялась, что будет жить там и дальше. Однако вскоре дом отключили от электричества, а окна забили досками. В квартиру пенсионерки пробрались воры и украли всю бытовую технику: чайник, электропечь, холодильник и прочее. Вынесли даже пластиковые окна. Жить в таких условиях стало невозможно. Так женщина и потеряла свое единственное жилье.Сейчас барак разрушается буквально на глазах. Особенно впечатляют зияющие провалы окон на втором этаже и ободранная крыша. С одного боку есть следы от огня - видимо, внутри был пожар. Время идет, но дом никто не сносит. Более того, улан-удэнские чиновники наняли охранников для этого гниющего объекта.Женщина обратилась за помощью в отделение ОНФ в Бурятии. Активисты попросили вмешаться прокуратуру.По словам юриста Владимира Дашиева, ей должны были предоставить право выбора – новое жилье вместо аварийного либо выкупную стоимость, при этом при определении выкупной стоимости должны учитываться убытки, связанные с изменением места проживания.- Мэрия при определении суммы выкупной стоимости основывается на отчетах об оценке местной оценочной компании, которая не учитывает убытки, связанные с изменением места проживания, которые предусмотрены ч. 7 ст. 32 Жилищного кодекса. Также в сумму убытков засчитывается временное пользование иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переезд, поиск другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформление права собственности на другое жилое помещение, - разъясняет Владимир Дашиев.В прокуратуре Бурятии «Номер один» сообщили, что «в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».Фото: «Номер один»