В Улан-Удэ ядовитая змея напугала жителей микрорайона

Днем пятого октября жители мкр. Дивизионный обнаружили во дворе дома живую змею. Пресмыкающееся ползало возле подъезда.

- Во дворе дома, возле первого подъезда обнаружена змея, - написала одна из жительниц микрорайона в местном вайбер-чате.

Как оказалось, этот случай не первый.

«Две недели назад возле четвертого подъезда тоже видела в траве змею, та сразу уползла под дом в подвал», - написала еще одна жительница Дивизионной.

«В первом подъезде вчера в тамбуре была змея», - делятся друг с другом соседи.

Напомним, в августе в селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. После укуса состояние школьника ухудшилось. Его госпитализировали в районную больницу, а затем медики транспортировали его по воздуху в больницу Улан-Удэ.





Фото: соцсети