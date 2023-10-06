В Улан-Удэ ядовитая змея напугала жителей микрорайона
Щитомордник появился во дворе многоквартирного дома
Днем пятого октября жители мкр. Дивизионный обнаружили во дворе дома живую змею. Пресмыкающееся ползало возле подъезда.
- Во дворе дома, возле первого подъезда обнаружена змея, - написала одна из жительниц микрорайона в местном вайбер-чате.
Как оказалось, этот случай не первый.
«Две недели назад возле четвертого подъезда тоже видела в траве змею, та сразу уползла под дом в подвал», - написала еще одна жительница Дивизионной.
«В первом подъезде вчера в тамбуре была змея», - делятся друг с другом соседи.
Напомним, в августе в селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. После укуса состояние школьника ухудшилось. Его госпитализировали в районную больницу, а затем медики транспортировали его по воздуху в больницу Улан-Удэ.
Фото: соцсети