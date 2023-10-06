Общество 06.10.2023 в 15:57

В Улан-Удэ ядовитая змея напугала жителей микрорайона

Щитомордник появился во дворе многоквартирного дома

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ ядовитая змея напугала жителей микрорайона

Днем пятого октября жители мкр. Дивизионный обнаружили во дворе дома живую змею. Пресмыкающееся ползало возле подъезда.

- Во дворе дома, возле первого подъезда обнаружена змея, - написала одна из жительниц микрорайона в местном вайбер-чате.

Как оказалось, этот случай не первый.

«Две недели назад возле четвертого подъезда тоже видела в траве змею, та сразу уползла под дом в подвал», - написала еще одна жительница Дивизионной.

«В первом подъезде вчера в тамбуре была змея», - делятся друг с другом соседи.

Напомним, в августе в селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. После укуса состояние школьника ухудшилось. Его госпитализировали в районную больницу, а затем медики транспортировали его по воздуху в больницу Улан-Удэ.


Фото: соцсети

Теги
змея Дивизионная

Все новости

Все о профилактике рака молочной железы
06.10.2023 в 16:32
Население Бурятии сократилось почти на 3,5 тысячи человек
06.10.2023 в 16:19
В Улан-Удэ ядовитая змея напугала жителей микрорайона
06.10.2023 в 15:57
Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку
06.10.2023 в 14:55
Чиновники Бурятии поработали с «Пятерочкой» на двойку
06.10.2023 в 14:25
В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
06.10.2023 в 13:07
В Бурятии взрывной снос «священной горы» напугал фермеров
06.10.2023 в 12:46
В Улан-Удэ у Гостиных рядов открыли туалеты
06.10.2023 в 12:25
Фильм из Улан-Удэ успешно показали на фестивале «Анимур. Дети»
06.10.2023 в 12:13
Термальные ванны с 4G
06.10.2023 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
Все о профилактике рака молочной железы
Кому угрожает рак и как от него защититься, рассказывает врач Елена Цыбикмитова
06.10.2023 в 16:32
Население Бурятии сократилось почти на 3,5 тысячи человек
Бурятстат озвучил неутешительные итоги демографической ситуации в республике
06.10.2023 в 16:19
Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку
Лишь 17 процентов призывают помнить о «человеческом достоинстве» и об опасностях для здоровья
06.10.2023 в 14:55
В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
Тушение пожара осложнило воспламенение лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения
06.10.2023 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru